Hub USB 3.0 para acesso cómodo e carregamento rápido

O USB 3.0 de velocidade ultra elevada utiliza uma velocidade de transferência de 5 gbit/s, que é aprox. 10 vezes mais rápida do que o USB 2.0 normal, reduzindo significativamente o tempo necessário para as transferências de dados, poupando-lhe tempo e dinheiro. Com maior largura de banda, velocidades de transferência ultra elevadas, uma melhor gestão de energia e um desempenho geral superior, o USB 3.0 define a norma global mais recente que lhe permite utilizar os dispositivos de armazenamento de grande capacidade. Agora já não precisa de aguardar tanto tempo até os dispositivos estarem carregados. Agora o FastCharge permite um carregamento rápido para poder sair mais rapidamente. O USB 3.0 é também compatível com versões anteriores em dispositivo USB 2.0.