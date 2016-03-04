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BDM4350UC/00
Definição Ultra-Alta 4K (4K UHD)
O ecrã profissional expansivo de 43" de classe Ultra HD da Philips proporciona-lhe espaço para se ampliar, ver imagens grandes e todos os detalhes em Definição Ultra Alta 4K (o quádruplo da resolução do Full HD).Ver todas as vantagens
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Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.
Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.
A funcionalidade MultiView da Philips neste ecrã expansivo 4K UHD permite-lhe ter até quatro sistemas, sendo cada um apresentado em Full HD num ecrã. Pode utilizar o Picture-by-Picture (PbP) para monitorizar quatro sistemas num ecrã para salas de controle ou segurança. Pode usar também para vários dispositivos, como dois notebooks lado a lado em simultâneo, tornando a colaboração mais produtiva. O modo Picture-in-Picture (PiP) pode ser usado para ver uma transmissão de futebol em directo na sua set-top box, enquanto trabalha no seu computador.
Flutuações no brilho e cores nos ecrãs LCD são um fenómeno comum. O modo SmartUniformity da Philips proporciona imagens precisas em termos de brilho, o que é crucial para fotografia, design e impressão. Com uma métrica de cores para avaliar a precisão da cor, este modo é calibrado para satisfazer a uniformidade média da luminância superior a 95%. Se seleccionar este modo, irá produzir imagens uniformes e precisas.
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
A tecnologia Mobile High Definition Link (MHL) consiste numa interface de áudio/vídeo móvel para estabelecer uma ligação direta entre telemóveis e outros dispositivos portáteis e ecrãs de alta definição. O cabo MHL opcional permite-lhe ligar facilmente o seu dispositivo móvel compatível com MHL a este ecrã MHL Philips de grandes dimensões para ver os seus vídeos HD ganharem vida com um som totalmente digital. Agora, para além de poder desfrutar dos seus jogos, fotografias e filmes móveis ou outras aplicações num ecrã grande, também pode carregar o seu dispositivo móvel em simultâneo para que nunca fique sem bateria a meio do seu entretenimento.
Um design de moldura fina confere um aspecto elegante a um ecrã público para uma adaptação harmoniosa a qualquer ambiente. Para além disso, este design torna este ecrã ideal para matrizes de vídeo em mosaico de parede.
Um par de altifalantes estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.
O USB 3.0 de velocidade ultra elevada utiliza uma velocidade de transferência de 5 gbit/s, que é aprox. 10 vezes mais rápida do que o USB 2.0 normal, reduzindo significativamente o tempo necessário para as transferências de dados, poupando-lhe tempo e dinheiro. Com maior largura de banda, velocidades de transferência ultra elevadas, uma melhor gestão de energia e um desempenho geral superior, o USB 3.0 define a norma global mais recente que lhe permite utilizar os dispositivos de armazenamento de grande capacidade. Agora já não precisa de aguardar tanto tempo até os dispositivos estarem carregados. Agora o FastCharge permite um carregamento rápido para poder sair mais rapidamente. O USB 3.0 é também compatível com versões anteriores em dispositivo USB 2.0.
Estes ecrãs Philips estão equipados com muitas das ligações mais avançadas como VGA, Display Port ou conector HDMI universal, permitindo-lhe desfrutar de conteúdos de vídeo e áudio não comprimidos em alta resolução. Novas ligações DisplayPort de HDMI 2.0 permitem agora resolução 4K total a 60Hz para imagens suaves. As ligações USB asseguram que pode desfrutar de transferências de dados a velocidades super rápidas, enquanto dispõe de uma conectividade global. Independentemente da fonte que está a utilizar, pode ter a certeza de que este ecrã Philips lhe assegurará que o seu investimento não estará obsoleto num futuro próximo!
A norma VESA garante a compatibilidade em centenas de soluções de montagem inovadoras.
Com a activação do interruptor de 0 watts, que está convenientemente localizado na parte posterior, pode desligar totalmente o seu monitor da alimentação de CA. Isto resulta num consumo de zero potência, reduzindo ainda mais a pegada de carbono
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Alimentação elétrica
Dimensões
Peso
Condições de funcionamento
Sustentabilidade
Conformidade e normas
Caixa
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