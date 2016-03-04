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    • Definição Ultra-Alta 4K (4K UHD) Definição Ultra-Alta 4K (4K UHD) Definição Ultra-Alta 4K (4K UHD)
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      Brilliance Ecrã LCD 4K Ultra HD

      BDM4350UC/00

      Definição Ultra-Alta 4K (4K UHD)

      O ecrã profissional expansivo de 43" de classe Ultra HD da Philips proporciona-lhe espaço para se ampliar, ver imagens grandes e todos os detalhes em Definição Ultra Alta 4K (o quádruplo da resolução do Full HD).

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      Brilliance Ecrã LCD 4K Ultra HD

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      Definição Ultra-Alta 4K (4K UHD)

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      • 43 (42,51"/108 cm diag.)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

      Resolução 4K UHD UltraClear (3840x2160) para maior precisão

      Estes ecrãs da Philips utilizam painéis de alto desempenho para fornecer imagens UltraClear com resolução 4K UHD (3840 x 2160). Quer seja um profissional exigente que necessita de imagens extremamente detalhadas para soluções de CAD ou que utiliza aplicações gráficas 3D, ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips darão vida às suas imagens e gráficos.

      Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

      Tecnologia LED IPS de visualização ampla para exactidão de imagens e cores

      Os ecrãs IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, o que permite ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais, que exigem precisão das cores e luminosidade uniforme a todas as alturas.

      MultiView 4K para 4 sistemas num único ecrã

      MultiView 4K para 4 sistemas num único ecrã

      A funcionalidade MultiView da Philips neste ecrã expansivo 4K UHD permite-lhe ter até quatro sistemas, sendo cada um apresentado em Full HD num ecrã. Pode utilizar o Picture-by-Picture (PbP) para monitorizar quatro sistemas num ecrã para salas de controle ou segurança. Pode usar também para vários dispositivos, como dois notebooks lado a lado em simultâneo, tornando a colaboração mais produtiva. O modo Picture-in-Picture (PiP) pode ser usado para ver uma transmissão de futebol em directo na sua set-top box, enquanto trabalha no seu computador.

      SmartUniformity para imagens consistentes

      SmartUniformity para imagens consistentes

      Flutuações no brilho e cores nos ecrãs LCD são um fenómeno comum. O modo SmartUniformity da Philips proporciona imagens precisas em termos de brilho, o que é crucial para fotografia, design e impressão. Com uma métrica de cores para avaliar a precisão da cor, este modo é calibrado para satisfazer a uniformidade média da luminância superior a 95%. Se seleccionar este modo, irá produzir imagens uniformes e precisas.

      Predefinições SmartImage para definições de imagem optimizadas simples

      Predefinições SmartImage para definições de imagem optimizadas simples

      SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação optimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe seleccionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na selecção, a tecnologia SmartImage optimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

      Tecnologia MHL para desfrutar de conteúdos móveis num ecrã de grandes dimensões

      Tecnologia MHL para desfrutar de conteúdos móveis num ecrã de grandes dimensões

      A tecnologia Mobile High Definition Link (MHL) consiste numa interface de áudio/vídeo móvel para estabelecer uma ligação direta entre telemóveis e outros dispositivos portáteis e ecrãs de alta definição. O cabo MHL opcional permite-lhe ligar facilmente o seu dispositivo móvel compatível com MHL a este ecrã MHL Philips de grandes dimensões para ver os seus vídeos HD ganharem vida com um som totalmente digital. Agora, para além de poder desfrutar dos seus jogos, fotografias e filmes móveis ou outras aplicações num ecrã grande, também pode carregar o seu dispositivo móvel em simultâneo para que nunca fique sem bateria a meio do seu entretenimento.

      Design de moldura fina para um aspecto elegante

      Um design de moldura fina confere um aspecto elegante a um ecrã público para uma adaptação harmoniosa a qualquer ambiente. Para além disso, este design torna este ecrã ideal para matrizes de vídeo em mosaico de parede.

      Altifalantes potentes de 7 watts para libertar os seus conteúdos

      Um par de altifalantes estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

      Hub USB 3.0 para acesso cómodo e carregamento rápido

      O USB 3.0 de velocidade ultra elevada utiliza uma velocidade de transferência de 5 gbit/s, que é aprox. 10 vezes mais rápida do que o USB 2.0 normal, reduzindo significativamente o tempo necessário para as transferências de dados, poupando-lhe tempo e dinheiro. Com maior largura de banda, velocidades de transferência ultra elevadas, uma melhor gestão de energia e um desempenho geral superior, o USB 3.0 define a norma global mais recente que lhe permite utilizar os dispositivos de armazenamento de grande capacidade. Agora já não precisa de aguardar tanto tempo até os dispositivos estarem carregados. Agora o FastCharge permite um carregamento rápido para poder sair mais rapidamente. O USB 3.0 é também compatível com versões anteriores em dispositivo USB 2.0.

      SmartConnect com ligações DisplayPort, HDMI e VGA

      Estes ecrãs Philips estão equipados com muitas das ligações mais avançadas como VGA, Display Port ou conector HDMI universal, permitindo-lhe desfrutar de conteúdos de vídeo e áudio não comprimidos em alta resolução. Novas ligações DisplayPort de HDMI 2.0 permitem agora resolução 4K total a 60Hz para imagens suaves. As ligações USB asseguram que pode desfrutar de transferências de dados a velocidades super rápidas, enquanto dispõe de uma conectividade global. Independentemente da fonte que está a utilizar, pode ter a certeza de que este ecrã Philips lhe assegurará que o seu investimento não estará obsoleto num futuro próximo!

      A montagem VESA proporciona-lhe a configuração perfeita

      A norma VESA garante a compatibilidade em centenas de soluções de montagem inovadoras.

      Consumo de zero potência com interruptor de 0 watts

      Com a activação do interruptor de 0 watts, que está convenientemente localizado na parte posterior, pode desligar totalmente o seu monitor da alimentação de CA. Isto resulta num consumo de zero potência, reduzindo ainda mais a pegada de carbono

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do painel
        108 cm (42,51")
        Rácio de visualização
        16:9
        Tipo de painel LCD
        LCD IPS
        Tipo de retroiluminação
        Sistema W-LED
        Espaçamento de píxeis
        0,2451 x 0,2451 mm
        Ótima resolução
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Luminosidade
        300  cd/m²
        Uniformidade de brilho
        96~105%
        Cores do ecrã
        Suporte de 1,07 mil milhões de cores (10 bits)
        Rácio de contraste (típico)
        1200:1
        SmartContrast
        50000000:1
        Tempo de resposta (típico)
        5 ms (Cinzento a cinzento)*
        Ângulo de visualização
        • 178° (H) / 178° (V)
        • @ C/R > 20
        Melhoramento de imagem
        SmartImage
        Área de visualização efetiva
        941,2 (H) x 529,4 (V)
        Frequência de varrimento
        VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
        sRGB
        Sim
        MHL
        1080P @ 60 Hz
        Delta E
        <3
        Sem cintilação
        Sim
        Revestimento do ecrã
        Anti-reflexo, 3H, Opacidade: 1%

      • Conectividade

        Entrada de sinal
        • VGA (analógico)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) - MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 c/ carregamento rápido)*
        Entrada de sincronização
        • Sincronização separada
        • Sincronização no verde
        Áudio (entrada/saída)
        • Entrada de áudio do PC
        • Saída de auscultador

      • Conveniência

        Colunas incorporadas
        7 W x 2
        Compatibilidade Plug & Play
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7
        Funcionalidades para o utilizador
        • SmartImage
        • MultiView
        • Utilizador
        • Menu
        • Ligar/desligar
        Idiomas do OSD
        • Português do Brasil
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        • Espanhol
        • Sueco
        • Chinês Tradicional
        • Turco
        • Ucraniano
        Outras funcionalidades
        • Bloqueio Kensington
        • Suporte VESA (200 x 200 mm)
        Software de controlo
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2 dispositivos)
        • PBP (4 dispositivos)

      • Alimentação elétrica

        Modo ECO
        46,5 W (tip.)
        Alimentação elétrica
        • Incorporado
        • 100-240 V CA, 50-60 Hz
        Modo desligado
        Zero watts com interruptor de CA
        Modo ligado
        63,1 W (típ.) (método de teste EnergyStar 6.0)
        Modo de espera
        <0,5 W (típ.)
        Indicador LED de energia
        • Funcionamento - branco
        • Modo de espera - branco (intermitente)

      • Dimensões

        Embalagem em mm (LxAxP)
        1070 x 680 x 160  mm
        Produto sem suporte (mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Produto com suporte (altura máx.)
        968 x 630 x 259  mm

      • Peso

        Produto com embalagem (kg)
        14,29  kg
        Produto com suporte (kg)
        9,72  kg
        Produto sem suporte (kg)
        9,40  kg

      • Condições de funcionamento

        Altitude
        Em funcionamento: 3658 m; desligado: 12 192 m.
        Limite de temperaturas (funcionamento)
        0 °C a 40 °C  °C
        MTBF
        70 000 horas (excluindo retroiluminação)  hora(s)
        Humidade relativa
        20%-80  %
        Limite de temperaturas (armazenamento)
        -20 °C a 60 °C  °C

      • Sustentabilidade

        Ecologia e energia
        • EnergyStar 6.0
        • ROHS
        Embalagem em material reciclável
        100  %
        Substâncias específicas
        • Estrutura sem PVC/BFR
        • Sem mercúrio

      • Conformidade e normas

        Aprovações regulamentares
        • CECP
        • REEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • Marcação CE
        • FCC Classe B
        • EAC
        • cETLus
        • TUV/ISO9241-307
        • PSB
        • E-standby
        • SASO
        • CB
        • ROHS China
        • UCRANIANO
        • Kuwait
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Caixa

        Terminar
        Brilhante (moldura frontal)/textura (pé/cobertura traseira)
        Prateado
        Moldura frontal
        Preto
        Cobertura traseira
        Preto

      • Conteúdo da embalagem:

        Cabos
        VGA, HDMI, DP, áudio, alimentação
        Monitor com suporte
        Sim
        Documentação do utilizador
        Sim

      Badge-D2C

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      • Este ecrã Philips possui certificação MHL. Contudo, se o seu dispositivo MHL não estabelecer ligação ou não funcionar corretamente, consulte as perguntas frequentes sobre o dispositivo MHL ou contacte diretamente o fornecedor para obter orientações. A política do fabricante do dispositivo pode exigir que adquira um cabo ou adaptador MHL específico da marca para garantir o funcionamento
      • Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.
      • A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
      • A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org
      • Carregamento rápido em conformidade com a norma USB BC 1.2
      • Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse
      • Quatro entradas necessárias para 4 sistemas num único ecrã.

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