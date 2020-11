A estrutura com tiras isola a parte inferior da perna

A estrutura rígidas e as tiras mantêm a parte inferior da perna alinhada quando o paciente não consegue manter um alinhamento seguro sozinho. Por isso, os pacientes podem fazer exercício sem que um pé deslize para fora do pedal ou sem que uma perna caia para o lado do equipamento de exercício. Esta funcionalidade é ligada diretamente e com firmeza aos pedais do stepper semirreclinado. A ligação ao paciente é feita um pouco abaixo do joelho para eliminar a tensão sobre os joelhos.