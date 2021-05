Como podemos conduzir a economia circular à escala?

Tal como referido no recente Relatório Global de Lacunas de Circularidade 2021 da Circle Economy, duplicar a atual taxa de circularidade global de 8,6% reduziria as emissões em 39% e reduziria a utilização de recursos virgens em 28%. Também podemos eliminar 45% das emissões globais de gases com efeito de estufa, alterando a forma como fazemos e utilizamos os produtos. E ao ajudar a evitar desperdícios, estimular o crescimento empresarial e criar emprego, a transição para uma economia circular representa uma oportunidade económica de 4,5 mil milhões de dólares americanos. Razões de sobra, portanto, para tudo funcionar em circular.



A economia circular que apoia a saúde sustentável



Na saúde, o peso combinado da expansão, do envelhecimento das populações e do aumento das doenças crónicas, criou uma necessidade urgente de modelos sustentáveis para a prestação de cuidados. Enquanto empresa de tecnologia para a saúde, a Philips está empenhada em tornar o mundo mais saudável e mais sustentável através da inovação, agindo de forma responsável em relação ao planeta e à sociedade. E a transição para uma economia circular é fundamental para esse esforço.

Utilizamos uma abordagem completa da circularidade, reduzindo, reutilizando e reciclando sempre que possível. O nosso objetivo é minimizar a utilização de novos materiais e recursos, maximizando simultaneamente o valor vitalício dos nossos produtos e soluções através de modelos de assistência inovadores, soluções digitais inteligentes e retoma, renovação e recuperação de peças de produtos.

Podemos agora oferecer uma retoma em todos os negócios de grandes equipamentos médicos que ganhámos em todo o mundo e para os quais temos a capacidade de assegurar uma remodelação responsável, tal como a reabilitação ou a reciclagem. Estamos também a reduzir a utilização de materiais virgens através do aumento da utilização de materiais reciclados. Podemos desta forma melhorar a vida de mais pessoas sem esgotar desnecessariamente mais os recursos naturais.



Design preparado para a economia circular



Através do nosso programa de longa data EcoDesign , continuamos a otimizar o design dos nossos produtos e soluções para aumentar a eficiência energética, reduzir as emissões e reduzir as embalagens. Ao mesmo tempo, estamos a intensificar os nossos esforços num design circular. Isto significa que, desde o início do processo de criação do produto, o design é concebido para ter menos peso e incluir conteúdo reciclado, bem como para ter uma fácil manutenção, capacidade de atualização, modularidade, reciclagem, recuperação de peças e/ou recondicionamento. E, por isso, o horizonte da mentalidade passa de “hoje" para “amanhã e mais além".



Inovação no modelo de negócio



Os modelos circulares orientados para os serviços são fundamentais para a redução das emissões de resíduos e de carbono. Na nossa área, podem ajudar a tornar os cuidados de saúde mais eficazes e eficientes, para além de mais sustentáveis. É por isso que, na Philips, começámos a redesenhar a fundo os nossos modelos de negócio.

Com novos modelos de negócio periódicos, baseados na utilização e no resultado, estamos a transitar da venda do produto físico ou sistema para a oferta da sua utilização como um serviço. Modelos como este têm o benefício adicional de apoiar a reutilização e reciclagem múltiplas, contribuindo assim para a utilização sustentável dos recursos.



Todos ficam a ganhar



Deixem-me dar um exemplo que ilustra como tudo isto se combina.

Um dos nossos clientes, um dos principais fornecedores de cuidados de saúde, está empenhado em tornar-se neutro em termos de carbono. Ele comprou-nos um equipamento de ressonância magnética. O produto foi recondicionado: é um sistema usado que foi cuidadosamente atualizado e testado em termos de qualidade. Este equipamento foi alugado ao prestador de cuidados de saúde, que pode aceder à funcionalidade da solução que pode potencialmente salvar vidas, sem precisar de fazer o gasto de capital necessário para comprar o produto.