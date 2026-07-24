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Na Philips, acreditamos que a inovação deve assentar na criação de produtos de qualidade que pode apreciar durante muito tempo e, em seguida, reciclar. Ao longo dos anos, aplicámos esta mentalidade de várias maneiras e estamos apenas a começar.