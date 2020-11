Um pouco de conforto é extremamente importante quando se está a conhecer o mundo. A nossa gama de chupetas ortodônticas foi concebida para reconfortar naturalmente o seu bebé, em todas as etapas. Obviamente, o conforto é algo pessoal, pelo que encontrará uma grande variedade de chupetas, de forma a satisfazer as necessidades específicas do seu bebé. Desde tamanhos para recém-nascidos até tamanhos para crianças pequenas, de designs que brilham no escuro a formatos com um maior fluxo de ar e diversos designs atractivos, a Philips Avent tem um pouco de conforto para as necessidades de todos os bebés.

1 Com base num inquérito de satisfação realizado online em Dezembro de 2015 pela GemSeek, a mais de 9000 utilizadoras de marcas de produtos de puericultura.

*** 85% das mães inquiridas consideram esta chupeta mais suave do que oito modelos semelhantes de outras marcas líderes, segundo uma pesquisa independente, EUA, Fevereiro de 2017.

** De acordo com testes a consumidores nos EUA, em 2016, incluindo 112 mães.