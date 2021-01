Máquinas de café expresso super automáticas

Expresso, capuccino, latte macchiato, o que seja. Podes fazê-lo à tua maneira. Os ajustes intuitivos do nosso personalizador de café guardas as definições de intensidade e quantidades de café ou leite que preferes para que desfrutes do teu café ao teu gosto. Aumenta a intensidade da tua bebida com a função ExtraShot e utiliza os 4 perfis para guardar as preferências lá de casa ou até de 1 convidado habitual.