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Descontinuado
EP1220/00
2 bebidas
Acessório p/ espuma de leite clássico
Preto mate
Ecrã tátil
O acessório para espuma de leite clássico fornece vapor, permitindo que prepare facilmente espuma de leite suave e cremosa para o seu cappuccino. Para além disso, também é fácil de limpar, uma vez que possui apenas duas peças.
O irresistível sabor e aroma do café de grãos frescos está à distância de apenas um toque. O nosso visor tátil intuitivo permite-lhe selecionar facilmente o seu café preferido.
Ajuste a intensidade e a quantidade da sua bebida no menu My Coffee Choice. Escolha facilmente entre três definições diferentes de acordo com as suas preferências.
3.9
de 5
35
Críticas
Dbasler
27/02/2023
Portugal
Otimo produto
Esta atendendo muito bem e o cafe muito saboroso. Utilizar graos premium.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 1200 EP1220/00 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Sim, recomendo este produto
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AdoroCafé
08/10/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente máquina de café
Excelente máquina de café, café cremoso, aquecedor de chávena, café com sabor único, fácil de limpar, desliga sozinha, modelo touch muito bom. 6******
Pontos positivos
Todas as que mencionei em cima.
Pontos negativos
Nenhuma desvantagem.
Esta avaliação foi feita para Série 1200 EP1220/00 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
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Pamarepe
29/05/2022
Portugal
Comprador verificado
O produto oferece excelentes funcionalidades
Dependendo da qualidade do café, o produto proporciona cafés e galões deliciosos.
Pontos positivos
É de fácil limpeza.
Pontos negativos
A acessibilidade do manual de instruções - está em página, no site.
Sim, recomendo este produto
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Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
Com base em 70-82 °C.