Os purificadores de ar Philips são projetados para fornecer o melhor desempenho de purificação de ar da categoria para as situações do dia-a-dia do consumidor. Eles são destinados ao uso em instalações internas de alta atividade, como cozinhas residenciais e salas de estar, restaurantes, salas de aula de escolas, locais de trabalho, lojas de varejo, entre outros. Para um melhor desempenho, um purificador de ar precisa de fornecer uma alta taxa de purificação de ar (medida por CADR de acordo com os padrões da indústria). Na Philips, otimizamos os nossos produtos para fornecer o CADR mais alto, com o objetivo de aumentar a proteção contra pequenas partículas perigosas, alérgenos e aerossóis contendo vírus. CADR significa taxa de entrega de ar limpo e é uma função direta da eficiência do filtro e do fluxo de ar.





A eficiência do filtro é medida pela proporção da remoção de partículas em um tamanho de partícula especificado. Na Philips, medimos a eficiência do filtro em 0,3 µm (tamanho de partícula mais difícil estimado) e 0,003 µm (menor tamanho de partícula mensurável).

O Fluxo de Ar é medido pelo fluxo de ar que passa pelo filtro e é maximizado quando há menor resistência ao fluxo de ar que passa pelo filtro.