Qual a diferença entre uma escova de dentes elétrica com cabeça giratória ou uma com tecnologia sónica?

Uma escova de dentes elétrica com uma cabeça giratória redonda que utiliza movimentos giratórios e pulsantes, limpa os dentes um a um. Ao contrário, uma escova de dentes elétrica com tecnologia sónica tem uma cabeça em forma de diamante e utiliza movimentos de alta frequência e amplitude que, além de limpar da superfície do dente, geram umas suaves microbolhas que impulsionam a água e a pasta entre os dentes e eliminam a placa. Com uma escova de dentes elétrica sónica, pode usar o mesmo movimento que usava com a sua escova de dentes manual assegurando-se de que pode aceder a todas as partes.