Verificação de autenticidade

As lâmpadas Philips contrafeitas estão a ficar cada vez mais disponíveis através de canais de distribuição online e offline. Estas lâmpadas contrafeitas são imitações baratas de qualidade inferior. As lâmpadas falsificadas podem causar muitos problemas, como um desempenho instável, falhas ou ofuscar o trânsito que circula em sentido contrário, colocando a sua vida em perigo. Além disso, comprar, vender ou estar na posse de produtos contrafeitos pode ser ilegal no seu país.

Para protegermos os nossos clientes e todos os consumidores contra produtos de iluminação Philips contrafeitos, criámos uma solução proativa utilizando uma tecnologia de ponta exclusiva.

Para garantir a autenticidade dos produtos Philips, é nossa política vender todos os nossos produtos em caixas impressas genuínas que incluam a identidade empresarial da Philips. Estamos empenhados em ajudar a proteger os nossos clientes de imitações baratas de qualidade inferior que podem danificar o seu veículo ou provocar ferimentos.