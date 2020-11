A Philips Avent compromete-se a apoiar os pais e os bebés, assim como a proporcionar-lhes o melhor para o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos. Para isso, lançamos produtos e serviços baseados em estudos de confiança. A Philips pretende ajudar os pais qualquer que seja a forma de alimentação que escolhem para os seus bebés.

Além disso, na Philips acreditamos que o leite materno é a melhor nutrição para os recém-nascidos e estamos plenamente de acordo com os objetivos e metas do código da Organização Mundial de Saúde (OMS, 1981). Apoiar a amamentação é uma parte fundamental da nossa missão e estratégia. Estamos abertos ao diálogo e a colaborar em tudo o que está relacionado com o nosso compromisso e apoio à amamentação.

* Um estudo clínico levado a cabo entre 110 mães do Reino Unido, Estados Unidos, Rússia e China em março de 2016 mostrou uma preferência significativa por Philips Avent face ao seu concorrente mais importante

** Segundo os resultados de ejeção de leite (tempo até ao reflexo de ejeção de leite (MER)) do ensaio clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de MER para outras tecnologias de bombeio da Philips anteriores, do estudo de viabilidade a 9 participantes (Países Baixos, 2018)

