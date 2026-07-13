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Uma sala de estar com um televisor Philips Ambilight TV

Televisor Ambilight

O televisor. O mito. A lenda.

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OLED - Televisor Ambilight TV

OLED — Televisor Ambilight TV
OLED — Televisor Ambilight TV
O único OLED com Ambilight. Imagem 4K. Dolby Vision. Ecrã META 3.0. Som cinematográfico. Conheça o OLED que vai para além do ecrã.
The Xtra - Televisor Ambilight TV

The Xtra - Televisor Ambilight TV

Procura um televisor que lhe dê mais? O The Xtra é um televisor 4K QD MiniLED Smart TV com Dolby Atmos, Quantum Dot, frequência de atualização variável (VRR) de 144 Hz e Ambilight Plus.

The One - Televisor Ambilight TV

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A procura terminou. Televisor QLED 4K Smart TV com Ambilight, Dolby Atmos e tudo aquilo de que precisa para jogos de próxima geração, como uma frequência de atualização variável (VRR) de 144 Hz.

Uma sala de estar com um televisor Philips Ambilight TV

Inovação única da Philips

O que é um televisor Ambilight?

Para os menos experientes, o televisor Ambilight TV pode parecer apenas um televisor com luzes na parte de trás. Mas aqueles que o conhecem sabem que não é só isso: o brilho reativo do televisor Ambilight TV transforma as salas em selvas e os sofás em naves espaciais. Experimente e mude a experiência de ver televisão para sempre.

Ler sobre o televisor Ambilight TV

Inteligência artificial, diferença real

Acabaram-se as dificuldades com as definições. No interior do seu televisor Ambilight TV, a P5 AI otimiza a imagem, a experiência de jogo e o Ambilight com base no que estiver a ver ou a jogar, adaptando-se às condições da divisão, para que tudo pareça épico.

Saiba mais sobre as funcionalidades de IA
Inteligência artificial, diferença real
Sala de estar com televisor Philips TV

Qualidade de imagem superior

Dos mais recentes painéis 4K Quantum Dot, QD MiniLED e OLED ao Dolby Vision cinematográfico e à capacidade de processamento dos chips P5 e P5 AI, tudo foi concebido para levar os pixéis ao limite e fazer sobressair a sua imagem.

Som excelente, assim que o retirar da caixa

Com funcionalidades como som surround Dolby Atmos e parcerias com as lendas do áudio britânico, Bowers & Wilkins, os televisores Ambilight TV foram concebidos para proporcionar um som nítido, espaçoso e potente desde o primeiro momento.

Som excelente, assim que o retirar da caixa
  • Uma sala de estar com um televisor Philips Ambilight TV

    Smart TV

    Simplesmente inteligente

    Encontre rapidamente conteúdo em vários serviços de streaming. Emparelhe dispositivos inteligentes por toda a casa. E controle tudo com um comando de voz.

Para que serve o televisor Ambilight?

  • Os filmes parecem maiores

    "Há uma selva na minha sala de estar ou a minha sala de estar é uma selva?" Não se preocupe se se estiver a fazer estas e outras perguntas improváveis depois de configurar o seu televisor Ambilight TV.

  • Os desportos ficam mais perto

    Talvez não seja realmente capaz de sentir o cheiro da relva, mas com o televisor Ambilight TV, irá sentir-se tão perto da ação no dia do jogo que lhe vai parecer que consegue.

  • Os jogos tornam-se reais

    Quer esteja a correr numa pista de néon, a caçar vampiros ou numa missão mítica para salvar a humanidade, o televisor Ambilight TV torna tudo mais intenso e épico.

Controle a sua TV com o seu dispositivo inteligente

Philips Smart TV App

A aplicação Philips Smart TV transforma o seu smartphone ou tablet num comando inteligente, permitindo-lhe mudar de canal, ajustar o volume, navegar pelas aplicações e ajustar facilmente as definições do Ambilight.

Digitalize o código QR para transferir a aplicação
Philips Smart TV App
Uma sala de estar com um televisor Philips Ambilight TV

SoundBars Philips

A postos para usufruir de som cinematográfico?

Se preferir explosões que fazem o seu coração palpitar ou diálogos com ainda mais intensidade e clareza, porque não adicionar uma SoundBar concebida para proporcionar um som, uma aparência e um funcionamento que combinam com o seu televisor Ambilight TV?

Conheça as nossas SoundBars

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