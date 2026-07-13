Inovação única da Philips

O que é um televisor Ambilight?

Para os menos experientes, o televisor Ambilight TV pode parecer apenas um televisor com luzes na parte de trás. Mas aqueles que o conhecem sabem que não é só isso: o brilho reativo do televisor Ambilight TV transforma as salas em selvas e os sofás em naves espaciais. Experimente e mude a experiência de ver televisão para sempre.