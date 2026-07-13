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Topo de gama
Procura um televisor que lhe dê mais? O The Xtra é um televisor 4K QD MiniLED Smart TV com Dolby Atmos, Quantum Dot, frequência de atualização variável (VRR) de 144 Hz e Ambilight Plus.
A procura terminou. Televisor QLED 4K Smart TV com Ambilight, Dolby Atmos e tudo aquilo de que precisa para jogos de próxima geração, como uma frequência de atualização variável (VRR) de 144 Hz.
Inovação única da Philips
O que é um televisor Ambilight?
Para os menos experientes, o televisor Ambilight TV pode parecer apenas um televisor com luzes na parte de trás. Mas aqueles que o conhecem sabem que não é só isso: o brilho reativo do televisor Ambilight TV transforma as salas em selvas e os sofás em naves espaciais. Experimente e mude a experiência de ver televisão para sempre.
Acabaram-se as dificuldades com as definições. No interior do seu televisor Ambilight TV, a P5 AI otimiza a imagem, a experiência de jogo e o Ambilight com base no que estiver a ver ou a jogar, adaptando-se às condições da divisão, para que tudo pareça épico.
Dos mais recentes painéis 4K Quantum Dot, QD MiniLED e OLED ao Dolby Vision cinematográfico e à capacidade de processamento dos chips P5 e P5 AI, tudo foi concebido para levar os pixéis ao limite e fazer sobressair a sua imagem.
Com funcionalidades como som surround Dolby Atmos e parcerias com as lendas do áudio britânico, Bowers & Wilkins, os televisores Ambilight TV foram concebidos para proporcionar um som nítido, espaçoso e potente desde o primeiro momento.
Smart TV
Encontre rapidamente conteúdo em vários serviços de streaming. Emparelhe dispositivos inteligentes por toda a casa. E controle tudo com um comando de voz.
"Há uma selva na minha sala de estar ou a minha sala de estar é uma selva?" Não se preocupe se se estiver a fazer estas e outras perguntas improváveis depois de configurar o seu televisor Ambilight TV.
Talvez não seja realmente capaz de sentir o cheiro da relva, mas com o televisor Ambilight TV, irá sentir-se tão perto da ação no dia do jogo que lhe vai parecer que consegue.
Quer esteja a correr numa pista de néon, a caçar vampiros ou numa missão mítica para salvar a humanidade, o televisor Ambilight TV torna tudo mais intenso e épico.
Controle a sua TV com o seu dispositivo inteligente
A aplicação Philips Smart TV transforma o seu smartphone ou tablet num comando inteligente, permitindo-lhe mudar de canal, ajustar o volume, navegar pelas aplicações e ajustar facilmente as definições do Ambilight.
Se preferir explosões que fazem o seu coração palpitar ou diálogos com ainda mais intensidade e clareza, porque não adicionar uma SoundBar concebida para proporcionar um som, uma aparência e um funcionamento que combinam com o seu televisor Ambilight TV?
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