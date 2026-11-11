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Café

Café (13)

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Philips Coleção Daily
Máquina de café

HD7435/20
  • Com jarro de vidro
  • Design compacto (0,6 l)
  • Preto e metalizado
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  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400
  • Philips Série 4400

Philips Série 4400
Máquina de café expresso totalmente automática

EP4441/50
  • 12 bebidas
  • LatteGo
  • Preto
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  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition
  • Philips Philips Conscious Edition

Philips Philips Conscious Edition
Máquina de Café de Filtro

HD5120/00
  • Remoinho de aroma
  • Até 15 chávenas
  • Sistema antipingos
  • Acabamento mate em branco seda
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  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500
  • Philips Série 5500

Philips Série 5500
Máquina de café expresso totalmente automática

EP5541/50
  • 20 bebidas
  • LatteGo
  • Preto Brilhante
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  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia
  • Philips Café Gaia

Philips Café Gaia
Máquina de café de filtro, jarro térmico

HD7546/20
  • Com jarro térmico
  • Preto/prateado
  • Capacidade de 1,2 l
  • 2-15 chávenas
  • Desligamento automático
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  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300
  • Philips Série 2300

Philips Série 2300
Máquina de café expresso totalmente automática

EP2331/10
  • 4 bebidas
  • LatteGo
  • Preto Brilhante
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  • L'Or Barista
  • L'Or Barista
  • L'Or Barista
  • L'Or Barista
  • L'Or Barista

L'Or Barista
Máquina de café de cápsulas

LM9012/90
  • Uma dose dupla de prazer
  • Esmeralda intenso
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  • Philips Série 2200 Connected
  • Philips Série 2200 Connected
  • Philips Série 2200 Connected
  • Philips Série 2200 Connected

Philips Série 2200 Connected
Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP2520/10
  • 2 bebidas
  • Acessório p/ espuma de leite clássico
  • Preto mate
  • Ecrã tátil
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  • Philips

Philips
HD5702/90

HD5702/90
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  • Philips Coleção Daily
  • Philips Coleção Daily
  • Philips Coleção Daily
  • Philips Coleção Daily
  • Philips Coleção Daily

Philips Coleção Daily
Máquina de café

HD7462/20
  • Com jarro de vidro
  • Preto/prateado
  • Capacidade de 1,2 l
  • 2-15 chávenas
  • Desligamento automático
Veja o produto
  • Philips Série 3200 Connected
  • Philips Série 3200 Connected
  • Philips Série 3200 Connected
  • Philips Série 3200 Connected

Philips Série 3200 Connected
Máquinas de café expresso totalmente automáticas

EP3546/70
  • 5 bebidas
  • LatteGo
  • Prateado
  • Ecrã tátil
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  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300
  • Philips Série 3300

Philips Série 3300
Máquina de café expresso totalmente automática

EP3323/90
  • 5 bebidas
  • Acessório p/ espuma de leite clássico
  • Cromado branco
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