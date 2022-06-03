Recebi este produto para fazer testes num programa de testes da Philips, mas a minha opinião é o mais neutra possível: Nunca tinha usado este tipo de máquinas, mas gostei de poder tirar o jarro cheio de café muito rapidamente, e o café aguenta-se quente por muito tempo. Se tirar com cuidado o jarro, consigo não entornar café para a base, mas às vezes caem algumas pingas, o que julgo ser normal neste tipo de máquinas. De manhã ou à tarde, se ainda tiver café no jarro, ao premir o botão ele volta a aquecer o suficiente para beber, pois tem uma resistencia por baixo do jarro. Acho que há alguns pontos que poderiam ser melhorados: -O nível de Água podia ter por exemplo uma pequena boia a flutuar com uma cor bem definida, pois na zona onde tenho a máquina, na cozinha, por ser uma zona com menos luz, por vezes vi mal o nível; -Poderia já vir com filtros dentro da máquina, nem que fosse um, pois obrigou-me a fazer uma viagem extra à mercearia no momento em que abri o produto; -Poderia trazer uma colher de medição, tal como as máquinas de café em pó trazem, pois a primeira vez que tentei usar a capacidade máxima (15 cafés), acabei por meter demasiado pó e ficou misturado com o café liquido. De resto, 5*, tenho usado quase todos os dias, é um produto bonito, fácil de usar e de lavar