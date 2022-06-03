ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Pequeno-almoço sustentável
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável
  • Pequeno-almoço sustentável

Edição ecologicamente conscienteMáquina de café de filtro, 1,2 l

HD5120/00

4.6
| (172) Críticas | 95% recomendam este produto

4 Prémios

Pequeno-almoço sustentável
Desfrute, todas as manhãs, dos excelentes sabor e aroma do seu café. Concebido de forma sustentável com plásticos 100% de base de biológica², para reduzir a pegada de CO2 em 24%¹ durante o processo de produção, e com funcionalidades energeticamente eficientes para um pequeno passo em direção a um futuro mais ecológico.
Ver todos os benefícios

Com a máquina de café Philips ecologicamente consciente

Pequeno-almoço sustentável

  • Plásticos 100% de base biológica²

  • Capacidade de 1,2 L/10 chávenas grandes

  • Desligar automático

  • Acabamento mate em branco seda

Remoinho de aroma para proporcionar um sabor fantástico e um aroma rico

Remoinho de aroma para proporcionar um sabor fantástico e um aroma rico

O bico inteligente no interior do jarro circula uniformemente o café preparado por todo o jarro para um aroma perfeito e consistente, desde a primeiro à última chávena.

Poupe energia com um tempo de preparação rápido e o desligamento automático

Poupe energia com um tempo de preparação rápido e o desligamento automático

A funcionalidade de desativação automática desliga o aparelho após 30 minutos para ajudar a poupar energia e fornecer segurança adicional. Um jarro cheio é preparado em 10 minutos para poupar ainda mais energia.

Até 15 chávenas de café

Até 15 chávenas de café

Esta máquina de café pode preparar desde 2 chávenas ou até 10 chávenas grandes ou 15 chávenas de café pequenas, com uma capacidade máxima de 1,2 litros. Mesmo com a sua capacidade grande, o seu design compacto ocupa muito pouco espaço na sua bancada.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD12
  • Award image VRS_PBTAWARD13
  • Award image VRS_PBTAWARD21
  • Award image VRS_PBTAWARD22

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

172

Críticas

95%

recomendam este produto

03/06/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Café excelente

Após a continua utilização da máquina de café o gosto e sabor tem aumentado e cada vez mais está na zona indispensável da cozinha. Para os amantes do café seja simples ou com açucar.

Pontos positivos

Sustentabilidade , Simples no funcionamento, Design, Aquecimento rápido, Limpeza, Sistema Antigotas

Pontos negativos

Nada a considerar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

30/04/2022

Portugal

Portugal

Satisfação a cima de tudo

Adorei a estética elegante da máquina, adorei o produto final. Embora ache que poderia ser um pouco menos volumosa

Pontos positivos

Rapidez. Enquanto prepara o café não precisamos de estar ali ao pé dela porque para sozinha

Pontos negativos

Volume

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

26/04/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto!!!

Estou a adorar experimentar esta belíssima máquina de café !! É extremamente prática super fácil de utilizar e fico com café suficiente para a família toda.

Pontos positivos

É prática e funciona muito bem.

Pontos negativos

é um pouco grande.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD5120/00 Máquina de café de filtro, 1,2 l

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Material principal fabricado com plástico 100% propileno de base biológica certificada, com base no balanço de massa (BioPP representa 82% do plástico total)

  2. ²A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 82% de plástico total).