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Máquinas de barbear

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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Barbear apurado todo o dia. Ultra suave para a pele...

Máquina de barbear Elétrica Seco e Molhado i9000 Prestige Ultra

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Barbear apurado todo o dia. Ultra suave para a pele. Descobre as melhores máquinas de barbear da marca número 1 do mundo em barbear elétrico.
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Máquina de barbear Elétrica Seco e Molhado i9000 Prestige

Barbear apurado e suave ao nível da pele. Descobre as melhores máquinas de barbear da marca número 1 do mundo em barbear elétrico.

Máquina de barbear Elétrica Seco e Molhado i9000

Máquina de barbear Elétrica Seco e Molhado i9000

Barbear apurado ao nível da pele. Descobre as melhores máquinas de barbear da marca número 1 do mundo em barbear elétrico.

Series 7000

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Barbear apurado, cuidado avançado da pele.

Series 5000

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Barbear preciso e suave para a pele.

Máquinas de barbear rotativas: uma experiência de barbear incomparável

As lâminas rotativas em 360°, capturam e cortam os pelos que crescem em todas as direções.

Um barbear rente e suave. Mesmo nas áreas mais difíceis de barbear.

Barbear apurado que dura todo o dia

O nosso sistema de barbear patenteado 'levanta e corta', eleva suavemente o pelo desde a raiz antes de cortar até -0,08 mm, ao nível da raiz do pelo

Incrivelmente suave nas áreas mais difíceis de barbear

As três cabeças individuais flexíveis acompanham os contornos do rosto e pescoço, alcançando todos os pelos.

Máximo conforto para a pele, personalizado a ti

Sensores de pressão e movimento. Recebe orientação em tempo real através do anel luminoso, para melhorares a tua técnica de barbear

Sabe mais sobre máquinas de barbear

  • Pensada para durar Construída com precisão

    Lâminas autoafiáveis em aço resistente europeu de grau espacial. Vida útil do motor e bateria de até 7 anos.

  • Barbear a seco ou húmido

    Barbeia-te como preferires. Um barbear confortável a seco ou um refrescante barbear a húmido – com gel, espuma ou até mesmo no chuveiro.

  • Para qualquer estilo

    Transforma a tua máquina de barbear numa ferramenta multifuncional – desde o aparador de barba ao aparador de precisão – tem disponível uma gama de acessórios prática e completa.

Construída a pensar no nosso planeta.

Desenhada com qualidade e a pensar no nosso planeta

Minimiza o impacto no planeta sem comprometer a performance do produto, ano após ano.

Desenhada com qualidade e a pensar no nosso planeta
Feita para durar

Feita para durar. Até 7 anos de garantia2

Aproveita a máxima fiabilidade e desempenho das nossas máquinas de barbear feitas para durar.

Sistema de limpeza sem fios

Sistema de limpeza sem fios

Mantém a tua máquina de barbear como nova

O nosso sistema de limpeza é 10 vezes mais eficaz do que a água3, limpa e lubrifica cuidadosamente a tua máquina de barbear num minuto para a manter como nova. Compacto e sem fios, o sistema pode ser utilizado e guardado em qualquer lugar.

Mais para barbear e cuidado da barba

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 

  2. 3 anos + 4 anos extra de garantia ao registar dentro de 90 dias após a compra em Philips.pt 

  3. vs. água no cartucho 