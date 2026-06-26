Sistema de limpeza sem fios

Mantém a tua máquina de barbear como nova

O nosso sistema de limpeza é 10 vezes mais eficaz do que a água3, limpa e lubrifica cuidadosamente a tua máquina de barbear num minuto para a manter como nova. Compacto e sem fios, o sistema pode ser utilizado e guardado em qualquer lugar.