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Barbear apurado todo o dia. Ultra suave para a pele...
Barbear apurado e suave ao nível da pele. Descobre as melhores máquinas de barbear da marca número 1 do mundo em barbear elétrico.
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Barbear apurado, cuidado avançado da pele.
Barbear preciso e suave para a pele.
Máquinas de barbear rotativas: uma experiência de barbear incomparável
As lâminas rotativas em 360°, capturam e cortam os pelos que crescem em todas as direções.
O nosso sistema de barbear patenteado 'levanta e corta', eleva suavemente o pelo desde a raiz antes de cortar até -0,08 mm, ao nível da raiz do pelo
As três cabeças individuais flexíveis acompanham os contornos do rosto e pescoço, alcançando todos os pelos.
Sensores de pressão e movimento. Recebe orientação em tempo real através do anel luminoso, para melhorares a tua técnica de barbear
Lâminas autoafiáveis em aço resistente europeu de grau espacial. Vida útil do motor e bateria de até 7 anos.
Barbeia-te como preferires. Um barbear confortável a seco ou um refrescante barbear a húmido – com gel, espuma ou até mesmo no chuveiro.
Transforma a tua máquina de barbear numa ferramenta multifuncional – desde o aparador de barba ao aparador de precisão – tem disponível uma gama de acessórios prática e completa.
Minimiza o impacto no planeta sem comprometer a performance do produto, ano após ano.
Aproveita a máxima fiabilidade e desempenho das nossas máquinas de barbear feitas para durar.
O nosso sistema de limpeza é 10 vezes mais eficaz do que a água3, limpa e lubrifica cuidadosamente a tua máquina de barbear num minuto para a manter como nova. Compacto e sem fios, o sistema pode ser utilizado e guardado em qualquer lugar.
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.
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vs. água no cartucho