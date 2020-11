Preparados para si



Auscultadores on-ear com proteções dos ouvidos com arrefecimento, auriculares com monitor de frequência cardíaca incorporado ou auscultadores True Wireless à prova de água com limpeza UV. Seja qual for a sua preferência, os nossos auscultadores desportivos vão ajudá-lo a treinar de forma mais inteligente e durante mais tempo, independentemente das condições meteorológicas.