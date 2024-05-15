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TAK4206BL/00
Brilhantes e arrojados
Estes auscultadores on-ear resistentes e flexíveis iluminam o seu estilo próprio! Os painéis nas proteções para as orelhas iluminam-se com luzes coloridas e têm o volume limitado a 85 dB. Os pais podem controlar o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips Headphones.
Auscultadores sem fios on-ear
Proteções dos ouvidos com luz
Controlos parentais com base aplicações
Volume limitado <85 dB
Para viagens com períodos sem ecrã ou trabalhos de casa, estes auriculares on-ear farão as delícias dos miúdos! Até 28 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e um carregamento completo demora 2 horas. Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 2 horas de tempo de reprodução.
Concebidos especialmente para serem seguros para os ouvidos dos mais jovens, estes auscultadores dispõem de diafragmas de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Os pais também podem definir o volume máximo e os limites de tempo de reprodução na aplicação Philips Headphones. Pode relaxar enquanto os mais pequenos se divertem.
As proteções dos ouvidos têm painéis que se acendem para um toque extra de estilo moderno. Existem quatro variações à escolha: luzes vermelhas, luzes verdes, luzes azuis ou uma mistura das três! Basta premir o botão na proteção dos ouvidos para percorrer as opções de iluminação.
3.6
de 5
20
Críticas
15/05/2024
Nederland
Funcionário da Philips
Comprador verificado
Excellent sound quality and kids friendly
[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Data de utilização 2022-05-15
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Data de utilização 2022-05-15
Hannie11
13/12/2023
Nederland
Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig
Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.
Pontos positivos
Veilig, prima geluid
Esta avaliação foi feita para TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Data de utilização 2022-11-13
Esta avaliação foi feita para TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen
Data de utilização 2022-11-13
MeiaBe
04/11/2023
Sverige
Perfekta barnhörlurar
I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.
Pontos positivos
Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Data de utilização 2023-10-04
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn
Data de utilização 2023-10-04
Volume limitado a <85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.
A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.