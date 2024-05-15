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Auscultadores sem fios on-ear para crianças

TAK4206PK/00

3.6

| (20) Críticas

Disponível em

Azul
Azul
Rosa
Rosa

Brilhantes e arrojados

Estes auscultadores on-ear resistentes e flexíveis iluminam o seu estilo próprio! Os painéis nas proteções para as orelhas iluminam-se com luzes coloridas e têm o volume limitado a 85 dB. Os pais podem controlar o volume e o tempo de reprodução através da aplicação Philips Headphones.

Ver todos os benefícios

Brilhantes e arrojados

  • Auscultadores sem fios on-ear

  • Proteções dos ouvidos com luz

  • Controlos parentais com base aplicações

  • Volume limitado &lt;85 dB

Sem fios, sem emaranhamento. 28 horas de reprodução

Sem fios, sem emaranhamento. 28 horas de reprodução

Para viagens com períodos sem ecrã ou trabalhos de casa, estes auriculares on-ear farão as delícias dos miúdos! Até 28 horas de tempo de reprodução com um único carregamento e um carregamento completo demora 2 horas. Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona 2 horas de tempo de reprodução.

Sempre seguro, sempre divertido. Controlos parentais

Concebidos especialmente para serem seguros para os ouvidos dos mais jovens, estes auscultadores dispõem de diafragmas de 32 mm que foram limitados a 85 dB. Os pais também podem definir o volume máximo e os limites de tempo de reprodução na aplicação Philips Headphones. Pode relaxar enquanto os mais pequenos se divertem.

Painéis luminosos coloridos e modernos nas proteções dos ouvidos

Painéis luminosos coloridos e modernos nas proteções dos ouvidos

As proteções dos ouvidos têm painéis que se acendem para um toque extra de estilo moderno. Existem quatro variações à escolha: luzes vermelhas, luzes verdes, luzes azuis ou uma mistura das três! Basta premir o botão na proteção dos ouvidos para percorrer as opções de iluminação.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

20

Críticas

15/05/2024

Nederland

Nederland

Funcionário da Philips

Comprador verificado

Excellent sound quality and kids friendly

[Employee of philipsglobal] I have used it for more than 3 years and have no complaints.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Data de utilização 2022-05-15

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK4206PK Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Data de utilização 2022-05-15

13/12/2023

Nederland

Nederland

Fijne koptelefoon voor kinderen - veilig

Ik vind deze koptelefoon prima te verbinden met bluetooth en ideaal voor kinderen. Het volume is gelimiteerd en dus veilig voor de oren.

Pontos positivos

Veilig, prima geluid

Esta avaliação foi feita para TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Data de utilização 2022-11-13

Esta avaliação foi feita para TAK4206BL Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

Data de utilização 2022-11-13

04/11/2023

Sverige

Sverige

Perfekta barnhörlurar

I samarbete med Philips som ett produkttest fick min femåring testa dessa hörlurar. Vi hade först lite problem med att koppla dem men när det sen gick har de fungerat hur bra som helst. Sitter bra på dottern och hon är supernöjd med att ha egna hörlurar.

Pontos positivos

Perfekt i storlek och sitter bra på. Bra ljud

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Data de utilização 2023-10-04

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAK4206PK Trådlösa on-ear-hörlurar för barn

Data de utilização 2023-10-04

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Avisos legais

  1. Volume limitado a &lt;85 dB em conformidade com as normas EN 50332 para uma audição segura.

  2. A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.