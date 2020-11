Biberões e tetinas



A vida pode ser inesperada, incluindo os momentos de fome. A Philips Avent ajuda-a a sentir-se preparada para alimentar a biberão sempre que a fome aparecer, ao disponibilizar-lhe biberões com uma eficácia clinicamente comprovada na redução das cólicas e do desconforto. Uma vez que não há uma forma exclusiva de educar, criámos uma gama de biberões que se adaptam a todas as suas necessidades. Está a planear combinar a amamentação e a alimentação a biberão? Ou pretende alimentar exclusivamente a biberão? Temos biberões e tetinas que ajudarão no momento da alimentação, sem contratempos.