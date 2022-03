As lâmpadas de xénon LongerLife da Philips permitem-lhe conduzir com confiança graças a uma garantia de até 7 anos. Equipe o seu carro com lâmpadas de xénon LongerLife e conduza sem se preocupar com falhas das lâmpadas. As lâmpadas Philips LongerLife são fornecidas com uma garantia de 4 anos.

Para ser elegível para a nossa garantia alargada, o registo tem de ser efetuado no prazo de 3 meses após a data de compra.

Basta registar a sua compra online para prolongar gratuitamente a sua garantia por mais 3 anos e sentir-se seguro durante os próximos 7 anos.