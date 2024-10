A garantia não abrange danos consequenciais (incluindo, entre outros, a perda de dados ou de rendimentos), nem compensação por actividades efectuadas por si, como a manutenção regular, a instalação de actualizações de firmware ou a gravação ou restauro de dados. A garantia exclui ou não se aplica: - Se a prova de compra tiver sido alterada de alguma forma ou se estiver ilegível. - Se o número de modelo, o número de série ou o código da data de fabrico no produto tiver sido alterado, removido ou estiver ilegível. - Se organizações ou pessoas de assistência técnica não autorizadas tiverem efetuado reparações ou alterações no produto. - Se a avaria for resultado de um uso excessivo além do fim a que se destina, p. ex., utilização contínua num ambiente comercial. - Se a avaria for causada por um uso abusivo do produto ou por condições ambientais que não estejam em conformidade com o manual do utilizador do produto. - Se a avaria for causada pela ligação de periféricos, equipamento adicional ou acessórios não recomendados no manual do utilizador. - Se a unidade tiver sido danificada por, entre outros, animais, relâmpagos, tensão anormal, fogo, desastres naturais, transporte ou água (exceto se o manual do utilizador afirmar expressamente que o produto pode ser enxaguado). - Em caso de desgaste normal ou substituição de peças consumíveis por natureza (por ex., sacos de aspiradores ou recargas de filtros). - Se o produto não funcionar corretamente porque não foi concebido, fabricado ou aprovado originalmente para ser utilizado no país onde é usado, o que poderá ocorrer quando o produto é importado pelo utilizador. - Se o produto não funcionar corretamente devido a problemas no acesso ou na ligação a fornecedores de serviços, como interrupções nas redes de acesso (por ex., TV por cabo, satélite ou Internet), falhas na linha do subscritor ou do correspondente, falha da rede local (cabos, servidor de ficheiros, linha do utilizador) e falhas na rede de transmissão (interferência, codificação, falhas ou má qualidade da ligação de rede). - A aplicações de terceiros utilizadas no ou com os seus produtos.