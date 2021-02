Garantia de Produto Philips

Os produtos Philips são concebidos e fabricados de acordo com os padrões mais elevados e oferecem um desempenho de alta qualidade, utilização simples e facilidade de instalação. Se surgirem quaisquer dificuldades durante a utilização do seu produto, recomendamos que consulte primeiro o manual do utilizador ou as informações na secção de assistência deste Web site, onde (dependendo do tipo de produto) poderá encontrar um manual do utilizador transferível, as questões mais frequentes, vídeos com instruções ou um fórum de assistência.

No caso improvável de uma falha do produto, a Philips providenciará assistência para o seu produto Philips. Esta assistência será gratuita se a falha nos tiver sido comunicada dentro do período de garantia, desde que o produto tenha sido utilizado de acordo com o manual do utilizador (por ex., no ambiente previsto). Para produtos de algumas categorias, uma empresa parceira da Philips é o garante do produto; verifique a documentação fornecida com o seu produto.

Se apresentar o seu produto para assistência em Espanha e Portugal mas este tiver sido adquirido noutro país, a Philips empenhar-se-á em providenciar assistência para o seu produto segundo os termos da garantia do país onde este foi adquirido.

Este documento aplica-se apenas a produtos de consumidores. Para produtos profissionais, aplicam-se os termos da garantia segundo o acordo de venda ou compra.