A centrifugadora de pressão difiere da uma centrifugadora por meio da extracção do sumo. A centrifugadora mói frutas e vegetais e separa o sumo da polpa por meio do poder de centrifugação, enquanto que a centrifugadora de pressão espreme lentamente o sumo de frutas e vegetais. Nenhum dos sumos gera calor durante a extracção do sumo. Ambas centrifugadoras tiram o máximo partido das suas frutas e vegetais frescos e, por conseguinte, têm niveis semelhantes de vitaminas e nutrientes.



Em comparaçao com uma centrifugadora, uma centrifugadora de pressão espreme mais sumo concentrado com mais fibra o rendimento do sumo é maior. Por outro lado, um sumo de uma centrifugadora está pronto mais rapidamente, porque não é necessário cortar a fruta e os legumes, graças ao grande funil de enchimento.