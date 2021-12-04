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  • Extração fácil de todo o sumo.
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Coleção VivaEspremedor

HR1855/70

4.7
| (28) Críticas | 93% recomendam este produto
Extração fácil de todo o sumo.
Este espremedor Philips extrai ainda mais sumo das suas frutas e legumes. A limpeza pode ser feita em 1 minuto graças à tecnologia QuickClean revolucionária. Delicie-se com sumos saudáveis e caseiros todos os dias!
Ver todos os benefícios

Prepare até 2 l de sumo de uma só vez e limpe rapidamente

Extração fácil de todo o sumo.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 l, tubo XL

  • Sistema antipingos

Tecnologia QuickClean

Tecnologia QuickClean

O espremedor Philips foi concebido para uma limpeza fácil graças à tecnologia QuickClean. A limpeza pode agora ser feita em 1 minuto, graças ao recipiente para polpa integrado e às superfícies lisas.

Função de pré-limpeza elimina as fibras indesejadas

Função de pré-limpeza elimina as fibras indesejadas

O espremedor Philips é o 1.º espremedor centrífugo no mercado com uma função de pré-lavagem. Se verter água no calcador, pode criar uma fonte de água no aparelho, que enxagua as fibras indesejadas da tampa e facilita a limpeza do coador.

Toda a polpa recolhida num só local para eliminação fácil

Toda a polpa recolhida num só local para eliminação fácil

A polpa será toda recolhida no local onde pertence: no recipiente para polpa do seu espremedor Philips. Isto significa que agora não é necessário remover a polpa de outras peças, como a tampa, por exemplo. Graças ao design arredondado e às superfícies macias sem cantos e recantos, a polpa é fácil de alcançar e o recipiente é muito mais fácil de limpar.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

28

Críticas

93%

recomendam este produto

2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Perfeito

Comprei este produto depois de me ter sido diagnosticado cancer da mama, com metasteses nos ossos o ano passado em setembro, tenho feito sumos de beterraba, cenoura, gengibre,mel e laranja, praticamente todos os dias. Resultado o cancro estabelizou, e as minhas analises nunca estiveram tão boas. Tudo la pra dentro e sai um sumo perfeito. Obrigada à philips.

Pontos positivos

Facil de usar e desmontar pra lavar.

Pontos negativos

Talvez o ruido.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HR1855/70 Espremedor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HR1855/70 Espremedor

18/12/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Καθε πρωι ανυπομονω να το χρησιμοποιησω

Ευκολο στην χρηση και στο καθαρισμα, κανει λιγο θορυβο αλλα δεν με ενοχλει ειναι για λιγο

Pontos positivos

Ευκολια χρησης, καθαρισμα

Pontos negativos

Δεν βεντουζαρει καλα σε ξυλινο παγκο κ οταν παιρνει μπρος μετακινειται

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

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Esta avaliação foi feita para Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

06/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ταχύτητα και ευκολία

Μεγάλη ευκολία στο καθάρισμα. Εύκολα και γρήγορα. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.

Pontos positivos

Ταχυτητα

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Esta avaliação foi feita para Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής

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