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800 W
QuickClean
2 l, tubo XL
Sistema antipingos
O espremedor Philips foi concebido para uma limpeza fácil graças à tecnologia QuickClean. A limpeza pode agora ser feita em 1 minuto, graças ao recipiente para polpa integrado e às superfícies lisas.
O espremedor Philips é o 1.º espremedor centrífugo no mercado com uma função de pré-lavagem. Se verter água no calcador, pode criar uma fonte de água no aparelho, que enxagua as fibras indesejadas da tampa e facilita a limpeza do coador.
A polpa será toda recolhida no local onde pertence: no recipiente para polpa do seu espremedor Philips. Isto significa que agora não é necessário remover a polpa de outras peças, como a tampa, por exemplo. Graças ao design arredondado e às superfícies macias sem cantos e recantos, a polpa é fácil de alcançar e o recipiente é muito mais fácil de limpar.
4.7
de 5
28
Críticas
93%
recomendam este produto
apmf21
04/12/2021
Portugal
Perfeito
Comprei este produto depois de me ter sido diagnosticado cancer da mama, com metasteses nos ossos o ano passado em setembro, tenho feito sumos de beterraba, cenoura, gengibre,mel e laranja, praticamente todos os dias. Resultado o cancro estabelizou, e as minhas analises nunca estiveram tão boas. Tudo la pra dentro e sai um sumo perfeito. Obrigada à philips.
Pontos positivos
Facil de usar e desmontar pra lavar.
Pontos negativos
Talvez o ruido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HR1855/70 Espremedor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HR1855/70 Espremedor
Anna127
18/12/2022
Ελλάδα
Comprador verificado
Καθε πρωι ανυπομονω να το χρησιμοποιησω
Ευκολο στην χρηση και στο καθαρισμα, κανει λιγο θορυβο αλλα δεν με ενοχλει ειναι για λιγο
Pontos positivos
Ευκολια χρησης, καθαρισμα
Pontos negativos
Δεν βεντουζαρει καλα σε ξυλινο παγκο κ οταν παιρνει μπρος μετακινειται
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής
Sim, recomendo este produto
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Maniakar
06/11/2021
Ελλάδα
Parte da promoção
Ταχύτητα και ευκολία
Μεγάλη ευκολία στο καθάρισμα. Εύκολα και γρήγορα. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα.
Pontos positivos
Ταχυτητα
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Esta avaliação foi feita para Συλλογή Viva HR1855/70 Αποχυμωτής
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