Na sociedade moderna, temos a capacidade de prolongar as horas do dia com luz utilizando iluminação artificial. Os nossos corpos não estão sincronizados com o ritmo do sol, mas sim com o nosso estilo de vida.



Muitas pessoas aumentam as suas actividades diárias até à noite, indo para a cama mais tarde e, em caso de obrigações profissionais ou escolares no dia seguinte, encurtando as horas de sono. Um descanso insuficiente influencia o rendimento durante o dia e, frequentemente, o fim-de-semana é a única altura em que tentamos compensar o nosso sono profundo. A redução da quantidade de luz durante as últimas horas antes de se deitar e a exposição a luz brilhante nas primeiras horas da manhã pode ajudá-lo a ir dormir atempadamente e a sentir-se mais alerta e enérgico ao início do dia. Ao manter um estilo de vida normal com baixas variações da hora de deitar, exposição de luz suficiente durante o dia, baixa exposição de luz à noite e escuridão durante a noite, poderá obter um bom equilíbrio entre o descanso e a actividade, reduzindo uma variedade de riscos para a saúde.