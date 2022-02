As lâmpadas convencionais para automóveis e camiões têm uma vida útil curta, o que lhe traz transtornos e custos acrescidos por ter de as substituir regularmente. Com funcionalidades como a tecnologia LED líder da indústria e a gestão avançada de calor, são adequadas para uma duração operacional de até 5000 horas, o que significa que as suas luzes brilham mais intensamente durante mais tempo. Especialmente as lâmpadas T10, que têm de suportar temperaturas elevadas em aplicações de luz de presença. Estão equipadas com o novo HeatShield, para ter a certeza de que terão um desempenho fiável.