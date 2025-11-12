Aviso de Cookies da Philips

Quando visita os nossos websites, utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes (por exemplo, identificadores encriptados, objetos partilhados locais, flash cookies, armazenamento local HTML5, HTTP etags, pixel gifs, beacons, scripts, plugins ou APIs) no seu navegador ou dispositivo que nos ajudam a permitir a gestão técnica e funcional dos nossos websites (incluindo garantir a segurança da informação), para melhorar o design e o desempenho dos nossos websites, para compreender melhor o comportamento do visitante nas nossas páginas e para fins de publicidade direcionada. Estes cookies e outras tecnologias semelhantes podem recolher dados e partilhar dados como o seu endereço IP, o seu sistema operativo, o seu tipo de navegador e o seu tipo de dispositivo (por exemplo, PC, smartphone) com terceiros.

Alguns cookies estão sempre ativos quando visita os nossos sites e não pode desativá-los. Chamamos-lhes " Cookies essenciais ". Sem estes cookies, os serviços que solicita não podem funcionar como pretendido. Utilizamos estes cookies para facilitar o acesso ao nosso website ou para garantir a segurança dos nossos websites, permitindo-nos encaminhar informação através da rede e detetar erros de transmissão ou perda de dados. Como alternativa, esses cookies também podem ser essenciais para facilitar um serviço específico solicitado por você em nosso site (por exemplo, botões 'adicionar ao carrinho' para acompanhar seu carrinho de compras). A base legal em que nos baseamos para tratar os seus dados pessoais neste contexto é a execução de contrato, em particular, para fornecer um serviço explicitamente solicitado pelo utilizador.

Utilizamos Cookies de desempenho para recolher informação estatística agregada sobre o desempenho do nosso website e para analisar e melhorar o seu desempenho em conformidade. Você pode ligá-los ou desligá-los a qualquer momento. Só os utilizaremos se tiver concordado com a sua utilização antecipadamente. Por exemplo, usamos esses cookies para obter uma visão geral de como os visitantes usam nossos sites (ou seja, quais páginas da web você visita com mais frequência, o número de visitantes para as várias partes de um site). Também podemos usar esses cookies para registrar sua sessão e atividade em nosso site para entender e melhorar a experiência dos usuários em nossos sites. A base legal em que nos baseamos para tratar os seus dados pessoais neste contexto é o seu consentimento.

Também utilizamos Cookies de Preferência para apoiar funcionalidades do site que são vantajosas para o utilizador, tais como lembrar as preferências do utilizador em visitas subsequentes ou permitir funcionalidades melhoradas, tais como serviços de chat na web, sistemas de comentários e classificação e inquéritos. Você pode ligá-los ou desligá-los a qualquer momento. Só os utilizaremos se tiver concordado com a sua utilização antecipadamente. A base legal em que nos baseamos para tratar os seus dados pessoais neste contexto é o seu consentimento.

Por último, utilizamos Cookies de Publicidade Direcionada e de Redes Sociais para rastrear o seu comportamento de navegação no nosso website e mostrar-lhe anúncios personalizados relevantes para si e para os seus interesses. Isso também inclui cookies de mídia social, pixels e tags que permitem direcionar anúncios para você nessas plataformas e rastrear o envolvimento e o desempenho de nossos anúncios. Caso nos forneça o seu endereço de e-mail ou número de telefone (por exemplo, ao comprar um produto ou ao preencher um formulário no nosso site), podemos transferi-lo de forma encriptada para a nossa plataforma de publicidade para permitir um acompanhamento de conversões mais preciso. Esses cookies afetarão o conteúdo e as mensagens que você vê em outros sites que você visita. Você pode ligá-los ou desligá-los a qualquer momento. Só os utilizaremos se tiver concordado com a sua utilização antecipadamente. Por exemplo, se estiver a ler um artigo sobre um produto Philips, poderemos mostrar-lhe anúncios sobre este produto no nosso Web site ou no de terceiros. A base legal em que nos baseamos para tratar os seus dados pessoais neste contexto é o seu consentimento.Além disso, se nos deu o seu consentimento para receber comunicações promocionais, utilizaremos as informações recolhidas a partir destes cookies para lhe enviar comunicações adaptadas às suas preferências.

Para obter mais informações sobre os cookies específicos que usamos neste site, leia o Aviso de Cookies.



Pode ajustar as suas preferências de cookies a qualquer momento a partir do nosso gestor de consentimento de cookies . Além de ajustar suas preferências de cookies em nosso site, você pode gerenciar suas preferências de cookies em seu navegador a qualquer momento. Tenha em atenção que as definições do seu navegador podem não lhe oferecer a mesma facilidade de utilização que as Definições de cookies no nosso website. Se você simplesmente desativar todos os cookies nas configurações do seu navegador, você pode achar que certas seções ou recursos em nosso site não funcionarão porque seu navegador nos impedirá de definir esses Cookies essenciais. Pode encontrar mais informações sobre como desativar os cookies ou gerir as suas definições de cookies para os seguintes browsers abaixo:

