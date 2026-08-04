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Operações sem hélio. 7 litros de hélio estão permanentemente contidos no circuito criogênico.
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Os resultados são específicos da instituição onde foram obtidos e podem não refletir os resultados alcançáveis noutras instituições. Os resultados noutros casos podem variar.