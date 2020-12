Na perspetiva do sistema de saúde, todos os pacientes no sistema devem ter acesso a cuidados de saúde normalizados de alta qualidade, e o PACS faz parte disso. É fundamental a normalização de protocolos de imagiologia, dos fluxos de trabalho, bem como da estrutura e do conteúdo dos relatórios. Tal como é fundamental garantir que os profissionais clínicos podem aceder a estudos anteriores e a registos históricos."

— Peter Sachs, M.D., Professor Associado de Radiologia, Faculdade de Medicina da Universidade do Colorado, Chefe do Departamento de Imagiologia Cardiotorácica e Vice-presidente de Sistemas Informáticos, Departamento de Radiologia e Informática de Radiologia, Universidade de Saúde do Colorado