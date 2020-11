Na Philips vemos os desafios como oportunidades únicas para melhorar os conceitos clínicos e de negócios por todo o continuum dos cuidados em saúde. As nossas estratégias e programas personalizados, centrados no paciente, são desenvolvidos para ajudar os líderes em prestação de cuidados de saúde a alcançarem resultados sustentáveis, a serem percecionados no mercado como referência em qualidade, acessibilidade, custo e satisfação de pacientes e de profissionais de saúde.



Nenhuma outra empresa de consultoria em cuidados com a saúde combina o legado da Philips, de inovação clínica e análises avançadas de cuidados com a saúde, com serviços personalizados para melhoria de desempenho, experiência de cuidados com a saúde, gestão de saúde de população e educação clínica. As ideias inovadoras aliadas à experiência no terreno permitem-nos ter uma abordagem holistica, pragmática e não-dependente de fornecedor para a otimização de cuidados em saúde. A Philips é hoje um parceiro estratégico na oferta de soluções baseadas em valor – para pacientes, equipas multidisciplinares e a comunidade.

Saiba mais sobre os Serviços de Transformação em Saúde.