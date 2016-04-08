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Iluminação LED de sinalização e de interior

12956X2

12956X2

LUM12956X2

1
| (1) Avaliaç.
Conduza com estilo e segurança máxima
Alguns veículos equipados com um sistema de controlo CANBus podem apresentar erros no painel de instrumentos se instalar lâmpadas LED. Utilize o eliminador de avisos CEA5W da Philips para remover esses sinais de erro e desfrute do desempenho perfeito das lâmpadas de luzes de sinalização LED Philips [~5 W].
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Eliminador de avisos LED

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  • Tipo de lâmpada: CANbus 5W

  • Embalagem: 2

  • 12 V, 5 W

Eliminador de avisos LED

Em alguns veículos equipados com um sistema de controlo CANbus, a instalação de lâmpadas LED pode causar mensagens de erro no painel de instrumentos. Utilizando os eliminadores de avisos LED da Philips, poderá evitar estas mensagens de erro causadas por um diagnóstico incorrecto do sistema CANbus.

Especificações técnicas

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1.0

de 5

1

Avaliaç.

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Esta avaliação foi feita para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Esta avaliação foi feita para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

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