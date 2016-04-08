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12956X2
12956X2
LUM12956X2
Tipo de lâmpada: CANbus 5W
Embalagem: 2
12 V, 5 W
Em alguns veículos equipados com um sistema de controlo CANbus, a instalação de lâmpadas LED pode causar mensagens de erro no painel de instrumentos. Utilizando os eliminadores de avisos LED da Philips, poderá evitar estas mensagens de erro causadas por um diagnóstico incorrecto do sistema CANbus.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Esta avaliação foi feita para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Esta avaliação foi feita para 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores