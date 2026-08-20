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Luzes para automóveis

Luzes para automóveis (335)

1–12 de 335 resultados
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  • Philips Ultinon Pro7000 SI
  • Philips Ultinon Pro7000 SI
  • Philips Ultinon Pro7000 SI

Philips Ultinon Pro7000 SI
Brilho superior, uma condução mais segura

LUM11961CU70X2/10
11961CU70X2
LUM11961CU70X2
  • Tipo de lâmpada: W5W
  • 12 V, 6000 K, Branca fria
  • Sistema automóvel avançado
  • Garantia de 2+1 anos
  • Número de lâmpadas: 2
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

85122XV2S1
  • Tipo de lâmpada: D2S
  • 85 V, 35 W
  • Número de lâmpadas: 1
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  • Philips Accessories for LED upgrade
  • Philips Accessories for LED upgrade
  • Philips Accessories for LED upgrade

Philips Accessories for LED upgrade
Adaptador CANbus

LUM18962X2/10
18962X2
  • Para [≈H1] LED
  • Evitar erro de sinal e luz
  • Instalação fácil
  • Design à prova de água
  • Conjunto de: 2
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  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100

Philips Ultinon Pro9100
com LED automóvel exclusivo

LUM11005U91X2
  • Tipo de lâmpada: HB3/HB4
  • Luz até 350% mais brilhante
  • Luz branca fria de 5800 K
  • Garantia de 2+3 ano
  • Número de lâmpadas: 2
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

42403XV2S1
  • Tipo de lâmpada: D3S
  • Embalagem: 1
  • 42 V, 35 W
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  • Philips Xenon WhiteVision gen2
  • Philips Xenon WhiteVision gen2
  • Philips Xenon WhiteVision gen2
  • Philips Xenon WhiteVision gen2
  • Philips Xenon WhiteVision gen2
  • Philips Xenon WhiteVision gen2
  • Philips Xenon WhiteVision gen2
  • Philips Xenon WhiteVision gen2

Philips Xenon WhiteVision gen2
Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

42403WHV2C1
  • Tipo de lâmpada: D3S
  • 42 V, 35 W
  • Número de lâmpadas: 1
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  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150
  • Philips X-tremeVision Pro150

Philips X-tremeVision Pro150
Desempenho e vida útil

00569428
  • Tipo de lâmpada: H7
  • 12 V, 55 W
  • Luz até 150% mais brilhante
  • Até 450 h
  • Número de lâmpadas: 2
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  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100
  • Philips Ultinon Pro9100

Philips Ultinon Pro9100
com LED automóvel exclusivo

LUM11972U91X2
  • Tipo de lâmpada: HB3/HB4
  • Luz até 250% mais brilhante
  • Luz branca fria de 5800 K
  • LED TopContact da Lumileds
  • Número de lâmpadas: 2
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  • Philips Ultinon Pro6000 Boost HL
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost HL
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost HL
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost HL
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost HL

Philips Ultinon Pro6000 Boost HL
Lâmpada para faróis de automóveis

LUM11258U60BX2/10
LUM11258U60BX2
11258U60BX2
11258U60B
H1 Boost
H1 LED Boost
  • H1-LED
  • Lâmpada LED homologada para circulação rodoviária
  • Ampla compatibilidade com frotas
  • Brilho superior
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  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2
  • Philips Xenon X-tremeVision gen2

Philips Xenon X-tremeVision gen2
Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

85122XV2C1
  • Tipo de lâmpada: D2S
  • 85 V, 35 W
  • Número de lâmpadas: 1
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  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost
  • Philips Ultinon Pro6000 Boost

Philips Ultinon Pro6000 Boost
Lâmpada para faróis de automóveis

LUM11972U60B2X2/10
  • Tipo de lâmpada: H7
  • Lâmpada LED homologada para circulação rodoviária
  • Até mais de 450% de brilho²
  • Ampla compatibilidade com frotas
  • Embalagem: 2
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  • Philips Ultinon Access
  • Philips Ultinon Access
  • Philips Ultinon Access

Philips Ultinon Access
Lâmpada para faróis de automóveis

LUM11972U2500CX/10
11972U2500CX
11972U2500
LUM11972U2500CX
  • LED-HL [≈H7,≈H18]
  • Lâmpada LED de montagem direta
  • Design compacto
  • Luz branca fria de 6000 K
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