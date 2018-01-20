Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Tipo de lâmpada: D1S
85 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.
As lâmpadas de xénon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. Os estudos realizados demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais. E haverá uma forma melhor de vencer a escuridão do que com uma luz branca intensa equiparada à luz natural?
O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. Por isso, as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente. Esta luz mais potente proporciona uma melhor experiência de condução, independentemente da intensidade da escuridão à sua frente.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
YLG27
20/01/2018
France
Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top
En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile
Portista
21/01/2022
Portugal
Comprador verificado
Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca
Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.
Pontos positivos
Luminosidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lâmpada de xénon para faróis de automóveis