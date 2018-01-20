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Xenon X-tremeVision gen2Lâmpada de xénon para faróis de automóveis

85415XV2C1

4.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes
Com um feixe potente que leva a emissão de luz ao limite, a X-tremeVision gen2 é o último desenvolvimento em tecnologia de xénon. Este desempenho de luz extraordinário amplia os seus limites de condução, para poder conduzir de forma mais segura e confortável.
Ver todos os benefícios

Veja cada irregularidade, curva e obstáculo na estrada

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  • Tipo de lâmpada: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Número de lâmpadas: 1

Melhor visibilidade para uma condução mais segura e confortável

Melhor visibilidade para uma condução mais segura e confortável

A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.

A Philips inventou a inovadora tecnologia de xénon HID

A Philips inventou a inovadora tecnologia de xénon HID

As lâmpadas de xénon HID (descarga de alta intensidade) oferecem duas vezes mais luz para uma condução mais segura em todas as condições. Os estudos realizados demonstraram que a iluminação automóvel de xénon ajuda os condutores a concentrarem-se na estrada e a distinguir obstáculos e sinais rodoviários com muito mais rapidez do que as lâmpadas tradicionais. E haverá uma forma melhor de vencer a escuridão do que com uma luz branca intensa equiparada à luz natural?

As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. Por isso, as lâmpadas em vidro de quartzo da Philips são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente. Esta luz mais potente proporciona uma melhor experiência de condução, independentemente da intensidade da escuridão à sua frente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

20/01/2018

France

France

Excellent mais les toutes premières heures ne sont pas top

En fait, au moment où j'ai mis en route, j'ai été très déçu car l'éclairage était verdâtre et pas très puissant. Après quelques heures de fonctionnement, elles sont devenus blanches et puissantes. Montage sur BMW X5 F15 Xénon advanced.

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Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Lampe xénon pour éclairage automobile

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21/01/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Boa luz e bom alcance. Poderia ser mais branca

Bom produto, penso que a nível de cor poderia ser mais branca com mais tonalidade azul. Lâmpada com boa intensidade de luminosidade. Deveria ser melhorado o tipo de embalagem e ter um selo de segurança.

Pontos positivos

Luminosidade

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