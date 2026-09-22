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Monitores Philips

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A QD OLED oferece cores vivas e realistas, pretos p...

OLED/QD OLED

OLED/QD OLED
OLED/QD OLED
A QD OLED oferece cores vivas e realistas, pretos perfeitos e movimentos suaves e contínuos, com tempos de resposta superiores.
For Experience

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This monitor introduces you to lightning-fast connectivity

Monitor de Impacto Reduzido | Philips

Monitor de Impacto Reduzido | Philips

Descubra como os monitores Philips reduzem o consumo de energia e melhoram a eficiência dos materiais com tecnologias como PowerSensor, LightSensor e eficiência energética de classe A.

For Productivity

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Designed with everything you need for a collaborative remote workspace

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O que torna os monitores Philips diferentes?

Inovação em cada pixel

O que torna os monitores Philips diferentes?

Os monitores Philips oferecem imagens vívidas, funcionalidades inteligentes e um design elegante — perfeitos para o trabalho ou para casa. Desfrute de um desempenho superior, utilização fácil e imagens cristalinas todos os dias.

As nossas principais categorias

Uso profissional

Os monitores Philips satisfazem as necessidades dos profissionais dinâmicos e polivalentes de hoje com uma vasta gama de soluções inovadoras concebidas para maximizar a produtividade, proporcionar imagens fiéis à realidade, melhorar o bem-estar e proteger o ambiente.

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Uso profissional
Uso doméstico

Uso doméstico

A gama de monitores Philips para uso doméstico oferece aos utilizadores uma escolha rica e variada de ecrãs inspirados nos estilos de vida vibrantes e diversificados da atualidade.

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Coleção Gaming

Evnia é inovadora e com visão de futuro. A nossa abordagem pioneira e inclusiva tem como objetivo criar um ambiente moderno no mundo do gaming, ao mesmo tempo que aproveita a experiência da marca Philips.

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Coleção Gaming
Monitores

Por que monitores Philips para PMEs?

Otimizado para PMEs. Concebido para o sucesso. Na Philips Monitors, compreendemos as necessidades únicas das PMEs.

Explore os nossos monitores para PMEs
garantia

TCO Certified Edge

Comprometidos com o ambiente

Escolha os monitores Philips com certificação TCO Certified para inovação, desempenho e sustentabilidade. Concebidos para quem valoriza a qualidade e um menor impacto ambiental.

Explore os nossos monitores com certificação TCO Certified

Videoconferência

O monitor Philips para videoconferência oferece uma solução completa e integrada para videochamadas, com webcam, microfone e altifalantes incorporados para uma experiência de áudio e vídeo completa.

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Videoconferência
Soluções de docking

Soluções de docking

Simplifique a sua configuração e aumente a produtividade com os monitores Philips USB-C com docking. Uma única ligação por cabo permite-lhe prolongar a autonomia da bateria do portátil, sem necessidade de adaptadores de alimentação adicionais.

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OLED/QD-OLED

Desfrute de cores vibrantes e realistas, pretos perfeitos e movimentos fluidos com os monitores Philips OLED e QD-OLED, concebidos para proporcionar uma qualidade de imagem excecional e uma experiência de visualização envolvente.

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OLED/QD-OLED
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