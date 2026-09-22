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A QD OLED oferece cores vivas e realistas, pretos p...
This monitor introduces you to lightning-fast connectivity
Descubra como os monitores Philips reduzem o consumo de energia e melhoram a eficiência dos materiais com tecnologias como PowerSensor, LightSensor e eficiência energética de classe A.
Designed with everything you need for a collaborative remote workspace
Inovação em cada pixel
O que torna os monitores Philips diferentes?
Os monitores Philips oferecem imagens vívidas, funcionalidades inteligentes e um design elegante — perfeitos para o trabalho ou para casa. Desfrute de um desempenho superior, utilização fácil e imagens cristalinas todos os dias.
Os monitores Philips satisfazem as necessidades dos profissionais dinâmicos e polivalentes de hoje com uma vasta gama de soluções inovadoras concebidas para maximizar a produtividade, proporcionar imagens fiéis à realidade, melhorar o bem-estar e proteger o ambiente.
A gama de monitores Philips para uso doméstico oferece aos utilizadores uma escolha rica e variada de ecrãs inspirados nos estilos de vida vibrantes e diversificados da atualidade.
Evnia é inovadora e com visão de futuro. A nossa abordagem pioneira e inclusiva tem como objetivo criar um ambiente moderno no mundo do gaming, ao mesmo tempo que aproveita a experiência da marca Philips.
Otimizado para PMEs. Concebido para o sucesso. Na Philips Monitors, compreendemos as necessidades únicas das PMEs.
TCO Certified Edge
Escolha os monitores Philips com certificação TCO Certified para inovação, desempenho e sustentabilidade. Concebidos para quem valoriza a qualidade e um menor impacto ambiental.
O monitor Philips para videoconferência oferece uma solução completa e integrada para videochamadas, com webcam, microfone e altifalantes incorporados para uma experiência de áudio e vídeo completa.
Simplifique a sua configuração e aumente a produtividade com os monitores Philips USB-C com docking. Uma única ligação por cabo permite-lhe prolongar a autonomia da bateria do portátil, sem necessidade de adaptadores de alimentação adicionais.
Desfrute de cores vibrantes e realistas, pretos perfeitos e movimentos fluidos com os monitores Philips OLED e QD-OLED, concebidos para proporcionar uma qualidade de imagem excecional e uma experiência de visualização envolvente.
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