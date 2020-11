Quando mudar do seu ferro tradicional para um ferro de caldeira, irá imediatamente notar uma diminuição no tempo que leva a engomar. E quanto mais cedo terminar, mais tempo terá para si e para a sua família.



Os ferros com caldeira produzem o dobro de vapor contínuo, para que consiga passar a ferro com uma maior rapidez. Irá demorar até menos 30 minutos*. Pense no que poderá fazer com a sua família nesses 30 minutos, em vez de engomar.