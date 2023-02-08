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  • Acabe de engomar 30 minutos mais cedo
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Descontinuado

PerfectCare Compact PlusFerro com gerador de vapor

GC7933/30

4.8
| (58) Críticas | 98% recomendam este produto

1 prémio

Acabe de engomar 30 minutos mais cedo
Tão rápido e prático que nunca se irá preocupar com queimar a roupa. Acabe mais rápido com duas vezes mais vapor do que um ferro a vapor. Sem definições para configurar e com resultados mais rápidos com uma melhor remoção dos vincos. É fácil engomar todo o cesto de uma só vez.
Ver todos os benefícios

Em comparação com o ferro a vapor Philips Azur*

Acabe de engomar 30 minutos mais cedo

  • Pressão máx. da bomba de 6,5 bar

  • Jato de vapor até 450 g

  • Depósito de água amovível de 1,5 l

  • Bloqueio de transporte

Garantia de não queimar

Mesmo que esteja a executar várias tarefas ou se distraia, nunca queima as suas roupas. Graças à nossa tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro com gerador de vapor nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Quando precisar de lidar facilmente com vincos difíceis, confie no nosso vapor contínuo para executar as suas tarefas mais difíceis. Veja os vincos persistentes a desaparecer ao utilizar a função jato de vapor potente, ideal também para utilizar em cortinas ou arejar roupa pendurada.

Leve e compacto para utilização e armazenamento fáceis

Graças ao seu tamanho compacto, é leve e fácil de manusear enquanto engoma as suas roupas. Cabe até na sua tábua de engomar. Mas não pense que mais pequeno significa menos potente. Graças à nossa tecnologia exclusiva ProVelocity, construímos geradores de vapor potentes, leves e mais compactos do que nunca.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.8

de 5

58

Críticas

98%

recomendam este produto

3
2

08/02/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Equipamento oferece excelentes qualidades

Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo

Pontos positivos

Fácil utilização e óptimo funcionamento

Pontos negativos

Não observei

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor

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08/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

Πολύ καλό προϊόν

Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.

Pontos positivos

Πολύ γρήγορο

Pontos negativos

Χαλάει πολύ νερό

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Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

Sim, recomendo este produto

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07/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!

Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος

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Avisos legais

  1. Com base numa sessão de engomar de 2 horas

  2. Até 40% de poupança de energia com base na IEC 603311  em comparação com o GC6734,.