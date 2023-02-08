Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Pressão máx. da bomba de 6,5 bar
Jato de vapor até 450 g
Depósito de água amovível de 1,5 l
Bloqueio de transporte
Mesmo que esteja a executar várias tarefas ou se distraia, nunca queima as suas roupas. Graças à nossa tecnologia OptimalTEMP, garantimos que este ferro com gerador de vapor nunca irá queimar tecidos que possam ser engomados. Pode até deixá-lo voltado para baixo sobre as suas roupas ou tábua de engomar. Não queima, não deixa brilho. Garantido.
Quando precisar de lidar facilmente com vincos difíceis, confie no nosso vapor contínuo para executar as suas tarefas mais difíceis. Veja os vincos persistentes a desaparecer ao utilizar a função jato de vapor potente, ideal também para utilizar em cortinas ou arejar roupa pendurada.
Graças ao seu tamanho compacto, é leve e fácil de manusear enquanto engoma as suas roupas. Cabe até na sua tábua de engomar. Mas não pense que mais pequeno significa menos potente. Graças à nossa tecnologia exclusiva ProVelocity, construímos geradores de vapor potentes, leves e mais compactos do que nunca.
Prémios
4.8
de 5
58
Críticas
98%
recomendam este produto
Jota58
08/02/2023
Portugal
Comprador verificado
Equipamento oferece excelentes qualidades
Muito funcional, óptimas condições muito bom. Recomendo
Pontos positivos
Fácil utilização e óptimo funcionamento
Pontos negativos
Não observei
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ferro com gerador de vapor
vagelis
08/12/2021
Ελλάδα
Comprador verificado
Πολύ καλό προϊόν
Πολύ γρήγορο και μεγαλο δοχειο νερου. Μόνο που χαλάει πολύ νερό.
Pontos positivos
Πολύ γρήγορο
Pontos negativos
Χαλάει πολύ νερό
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
elsamois
07/12/2021
Ελλάδα
Όλα πλέον είναι πιό γρήγορα!!
Ελαφρύ στο χέρι, γρήγορο και καλό σιδέρωμα, γρήγορο ζέσταμα, πολύ δυνατός ατμός.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Σύστημα σιδερώματος
Com base numa sessão de engomar de 2 horas
Até 40% de poupança de energia com base na IEC 603311 em comparação com o GC6734,.