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Descontinuado

Série PerfectCare 8000Gerador de vapor

PSG8130/80

4.7
| (20) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

O ferro que adapta o vapor à sua velocidade de engomar
A série PerfectCare 8000 oferece um engomar sem esforço com a nossa nova tecnologia de sensor. Permite passar a ferro na vertical e na horizontal com vapor automático. O modo de velocidade adapta a quantidade de vapor com base na velocidade de engomar para obter resultados ainda mais rápidos.
Ver todos os benefícios

Engomar sem esforço. Resultados rápidos.

O ferro que adapta o vapor à sua velocidade de engomar

  • Modo de velocidade

  • Vapor automático e inteligente

  • Garantia de não queimar*

  • Ferro ultraleve

Adapta o vapor à sua velocidade de engomar

Adapta o vapor à sua velocidade de engomar

Engome mais rápido com o modo de velocidade. O ferro adapta automaticamente a quantidade de vapor ideal à sua velocidade de engomar.

Engome sem esforço com o vapor automático

Engome sem esforço com o vapor automático

Garanta um engomar rápido e com o mínimo de esforço, com a nova tecnologia de sensor de movimento que reconhece os movimentos do ferro para libertar vapor automaticamente

Sensor de movimento atualizado para uma utilização vertical fácil

Sensor de movimento atualizado para uma utilização vertical fácil

Graças à nova tecnologia de sensor de movimento que reconhece os seus movimentos em qualquer direção, podemos oferecer uma experiência sem esforço para vaporizar roupa pendurada, cortinas e roupa de cama automaticamente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.7

de 5

20

Críticas

95%

recomendam este produto

3
2

06/12/2021

Portugal

Portugal

Simplesmente o melhor de sempre!

Leve, seguro, rápido, numa palavra... Fantástico! Sem duvida que recomendo, investimento seguro e retorno garantido!

Pontos positivos

Leve, seguro, rápido

Pontos negativos

Preço não acessível a todas as pessoas e o cabo da caldeira que aquece bastante, é preciso ter cuidado principalmente para quem tem crianças por perto.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série PerfectCare 8000 PSG8130/80 Gerador de vapor

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02/12/2021

Portugal

Portugal

Melhor ferro que alguma vez vi

Um produto fantástico, com uma capacidade de vapor brutal, capacidade de usar verticalmente. Completamente fantástico

Pontos positivos

Fácil de usar, a roupa fica bem passada graças ao vapor que o ferro consegue expelir.

Sim, recomendo este produto

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27/06/2021

Portugal

Portugal

O melhor ferro de caldeira que ja alguma vez usei.

O ferro tem a maior capacidade de vapor que já alguma vez vi, não só num instante mas de uma forma constante. A função automática é fantástica, não havendo necessidade de clicar no gatilho de vapor. Não existe regulação de temperatura por que o mesmo regula automaticamente, testado com o pousar do ferro na tábua e nem marca de queimadura deixou. Sendo um ferro extremamente leve não deixa o braço cansado. Base anti aderente funciona e não notei qualquer problema com diferentes tecidos. Pontos negativos, o reservatório de 1,8 litros torna-se pequeno para tanta produção de vapor e o facto do ferro ser de uma construção lindíssima o mesmo se cair ao chão não creio que seja muito resistente a quedas (não testei a queda e acredito que ninguém deixa cair de propósito, mas quem nunca deixou cair um ferro...). Resumindo, o melhor ferro de caldeira do mercado!

Pontos positivos

Potência de vapor, vapor vertical em contínuo, controlo automático de vapor e temperatura. Base anti-aderente eficaz e é um ferro bastante leve

Pontos negativos

Capacidade de depósito de água pequena para a quantidade de vapor que este ferro utiliza.

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Avisos legais

  1. Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro