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Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Modo de velocidade
Vapor automático e inteligente
Garantia de não queimar*
Ferro ultraleve
Engome mais rápido com o modo de velocidade. O ferro adapta automaticamente a quantidade de vapor ideal à sua velocidade de engomar.
Garanta um engomar rápido e com o mínimo de esforço, com a nova tecnologia de sensor de movimento que reconhece os movimentos do ferro para libertar vapor automaticamente
Graças à nova tecnologia de sensor de movimento que reconhece os seus movimentos em qualquer direção, podemos oferecer uma experiência sem esforço para vaporizar roupa pendurada, cortinas e roupa de cama automaticamente.
Prémios
4.7
de 5
20
Críticas
95%
recomendam este produto
Maria Augusta
06/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Simplesmente o melhor de sempre!
Leve, seguro, rápido, numa palavra... Fantástico! Sem duvida que recomendo, investimento seguro e retorno garantido!
Pontos positivos
Leve, seguro, rápido
Pontos negativos
Preço não acessível a todas as pessoas e o cabo da caldeira que aquece bastante, é preciso ter cuidado principalmente para quem tem crianças por perto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série PerfectCare 8000 PSG8130/80 Gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série PerfectCare 8000 PSG8130/80 Gerador de vapor
Jpos0601
02/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Melhor ferro que alguma vez vi
Um produto fantástico, com uma capacidade de vapor brutal, capacidade de usar verticalmente. Completamente fantástico
Pontos positivos
Fácil de usar, a roupa fica bem passada graças ao vapor que o ferro consegue expelir.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série PerfectCare 8000 PSG8130/80 Gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série PerfectCare 8000 PSG8130/80 Gerador de vapor
Bekaz
27/06/2021
Portugal
Parte da promoção
O melhor ferro de caldeira que ja alguma vez usei.
O ferro tem a maior capacidade de vapor que já alguma vez vi, não só num instante mas de uma forma constante. A função automática é fantástica, não havendo necessidade de clicar no gatilho de vapor. Não existe regulação de temperatura por que o mesmo regula automaticamente, testado com o pousar do ferro na tábua e nem marca de queimadura deixou. Sendo um ferro extremamente leve não deixa o braço cansado. Base anti aderente funciona e não notei qualquer problema com diferentes tecidos. Pontos negativos, o reservatório de 1,8 litros torna-se pequeno para tanta produção de vapor e o facto do ferro ser de uma construção lindíssima o mesmo se cair ao chão não creio que seja muito resistente a quedas (não testei a queda e acredito que ninguém deixa cair de propósito, mas quem nunca deixou cair um ferro...). Resumindo, o melhor ferro de caldeira do mercado!
Pontos positivos
Potência de vapor, vapor vertical em contínuo, controlo automático de vapor e temperatura. Base anti-aderente eficaz e é um ferro bastante leve
Pontos negativos
Capacidade de depósito de água pequena para a quantidade de vapor que este ferro utiliza.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série PerfectCare 8000 PSG8130/80 Gerador de vapor
Sim, recomendo este produto
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Em todos os tecidos que podem ser passados a ferro