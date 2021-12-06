Este produto foi agradável surpresa . Ao recebe-lo fiquei um pouco a pensar nas suas dimensões mas depressa isso se mostrou irrelevante . è um ferro Robusto , ou seja não tem uma aparência frágil no seu todo mas ultra , ultra leve quando se pega no ferro em si , o que torna o momento de passar a ferro em algo rápido . Ao contrário do que acontecia comigo não cheguei ao fim de uma montanha de roupa passada a doer-me o braço por dois motivos, pela leveza do ferro e pala rapidez com que elimina os vincos ( adorei essa parte). Ao inicio por não estar habituada ,fazia-me confusão o vapor automático mas depois habituei-me e confesso que gostei muito .O facto de fazer o ajuste a velocidade do nosso braço . Mas mesmo o modo manual é muito fácil de executar e uma coisa é certa tira vincos de verdade . Para além disso gostaria de destacar a capacidade da caldeira que me permitiu passar um cesto enorme de roupa com uma só caldeira, o que ao inicio achava grande ,depressa percebi que me dava jeito , aquela caldeira é perfeita no sentido que passo tudo sem precisar de me chatear em voltar a encher a caldeira. O que para mim é ótimo quanto mais prático melhor. E ainda destacar a passagem vertical consegui tirar vincos dos meu cortinados com eles no varão , gostei imenso dessa parte ,também . Posso dizer que gostei muito da experiência.