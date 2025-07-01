Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Mãe a alimentar o bebé com biberão esterilizado quente

    Refeições seguras e saudáveis para os bebés

    marca recomendada por mães de todo o mundo¹

    Aquecedor e esterilizador 2 em 1

    Uma rotina simples sempre que alimentar

    Aquecedor e esterilizador 2 em 1

    Aquecedor e esterilizador 2 em 1

    Biberões, boiões de comida, sacos de leite e outros produtos para bebés
    video banner

    Aquecedor e esterilizador 2 em 1

    Uma rotina simples sempre que alimentar

    Aquecimento rápido, seguro e uniforme combinado com esterilização sem químicos que elimina 99,9% das bactérias².

    Hora de alimentar o bebé? Tornamo-la rápida e segura

    Grande plano do aquecedor de biberões Philips Avent em utilização

    Aquece de forma uniforme em apenas 3 minutos

    Hora da refeição? A nossa tecnologia aquece de forma suave para evitar zonas quentes, sem comprometer a velocidade.

    Mãe a testar a temperatura do leite no braço

    Descongele e mantenha quente também

    Descongele rapidamente leite e comida de bebé e mantenha-os quente à temperatura ideal até 60 minutos.

    Aquecer ingredientes sólidos no aquecedor de biberões Philips Avent

    Compatível com biberões e boiões de comida de bebé

    Concebido para se adaptar às principais marcas de biberões. E quando o bebé tiver idade para comer ingredientes sólidos, também descongela e aquece os recipientes de comida de bebé.

    video banner

    Esterilizador e secador de biberões Premium

    Esterilizar, secar e armazenar

    Esteja a postos para a próxima refeição do bebé em 40 minutos. O esterilizador e secador de biberões Premium utiliza jatos de ar filtrado para secar os biberões antes de desligar. O esterilizador é rápido e higiénico, eliminando 99,9% dos germes².

    Aqueça, esterilize e alimente com facilidade

    • Por que motivo a esterilização dos biberões é importante?

      A esterilização remove os germes prejudiciais dos biberões, das bombas e das chupetas, permitindo-lhe manter todas as refeições seguras e higiénicas para os bebés.

    • Posso aquecer leite materno em segurança?

      Os aquecedores de biberões aquecem o leite de forma suave e uniforme à temperatura corporal, ajudando a preservar os nutrientes e a evitar o sobreaquecimento para obter refeições seguras e saudáveis.

    • Também funciona com comida de bebé?

      Também pode utilizar o aquecedor de biberões para descongelar ou aquecer de forma suave recipientes de comida de bebé, sendo ideal para quando os bebés começam a comer ingredientes sólidos

    Precisa de limpar? Esterilize com a potência do vapor natural

    Grande plano de uma mão a utilizar o esterilizador de biberões

    Rápidos e práticos

    Esterilize em minutos. Mantenha o conteúdo esterilizado até 24 horas ao manter a tampa fechada no esterilizador elétrico.

    Esterilizador de biberões numa bancada de cozinha

    Design compacto

    As dimensões compactas adaptam-se à maioria das bancadas com espaço para até 6 biberões e muito mais.

    Grande plano dos sacos para esterilizador para micro-ondas

    Em casa ou em qualquer lugar

    Os potentes esterilizadores elétricos oferecem uma solução completa para a sua casa. Os esterilizadores e sacos para micro-ondas práticos vão consigo para onde quiser, em qualquer altura.

    Pessoa a utilizar a aplicação Gravidez⁺ no telemóvel

    A ajudar as mães desde o 1.º dia – Obtenha a aplicação Gravidez⁺

    A aplicação Gravidez⁺ permite planear, aprender e partilhar os cuidados desde o início. Com informações diárias sobre gravidez, dieta, exercício e parto, e imagens de ecografias que refletem o desenvolvimento do bebé

    Leia o código QR para transferir a aplicação
    transferir da apple store transferir da google play store

    Serviço de apoio e assistência ao cliente

    Obtenha ajuda com o seu produto Encontre manuais Fique a conhecer as melhores dicas e sugestões e Resolva quaisquer problemas

    CustomerSupport

    Página inicial de assistência

    Encontre todos os tópicos de assistência e muito mais

    MagnifyingGlass

    Procure o seu produto

    Procure pelo número de modelo e encontre informações específicas do produto

    Share the Care*. Mais para si e para o seu bebé .

    Baby Bottles and Teats

    Baby Bottles and Teats

    No matter who's feeding, connect with calm
    Breast Pumps

    Breast Pumps

    For every step of your journey
    Soothers

    Soothers

    Soothe with comfort, unwind together
    Baby Monitors and Thermometers

    Baby Monitors and Thermometers

    Find your kind of reassurance

    Renúncia de responsabilidade

    ¹ Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
    ² Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.

    Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.