Aquecimento rápido, seguro e uniforme combinado com esterilização sem químicos que elimina 99,9% das bactérias².
Hora de alimentar o bebé? Tornamo-la rápida e segura
Aquece de forma uniforme em apenas 3 minutos
Hora da refeição? A nossa tecnologia aquece de forma suave para evitar zonas quentes, sem comprometer a velocidade.
Descongele e mantenha quente também
Descongele rapidamente leite e comida de bebé e mantenha-os quente à temperatura ideal até 60 minutos.
Compatível com biberões e boiões de comida de bebé
Concebido para se adaptar às principais marcas de biberões. E quando o bebé tiver idade para comer ingredientes sólidos, também descongela e aquece os recipientes de comida de bebé.
Esterilizador e secador de biberões Premium
Esterilizar, secar e armazenar
Esteja a postos para a próxima refeição do bebé em 40 minutos. O esterilizador e secador de biberões Premium utiliza jatos de ar filtrado para secar os biberões antes de desligar. O esterilizador é rápido e higiénico, eliminando 99,9% dos germes².
Aqueça, esterilize e alimente com facilidade
Por que motivo a esterilização dos biberões é importante?
A esterilização remove os germes prejudiciais dos biberões, das bombas e das chupetas, permitindo-lhe manter todas as refeições seguras e higiénicas para os bebés.
Posso aquecer leite materno em segurança?
Os aquecedores de biberões aquecem o leite de forma suave e uniforme à temperatura corporal, ajudando a preservar os nutrientes e a evitar o sobreaquecimento para obter refeições seguras e saudáveis.
Também funciona com comida de bebé?
Também pode utilizar o aquecedor de biberões para descongelar ou aquecer de forma suave recipientes de comida de bebé, sendo ideal para quando os bebés começam a comer ingredientes sólidos
Precisa de limpar? Esterilize com a potência do vapor natural
Rápidos e práticos
Esterilize em minutos. Mantenha o conteúdo esterilizado até 24 horas ao manter a tampa fechada no esterilizador elétrico.
Design compacto
As dimensões compactas adaptam-se à maioria das bancadas com espaço para até 6 biberões e muito mais.
Em casa ou em qualquer lugar
Os potentes esterilizadores elétricos oferecem uma solução completa para a sua casa. Os esterilizadores e sacos para micro-ondas práticos vão consigo para onde quiser, em qualquer altura.
A ajudar as mães desde o 1.º dia – Obtenha a aplicação Gravidez⁺
A aplicação Gravidez⁺ permite planear, aprender e partilhar os cuidados desde o início. Com informações diárias sobre gravidez, dieta, exercício e parto, e imagens de ecografias que refletem o desenvolvimento do bebé
¹Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
²Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.
