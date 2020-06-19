Termos de pesquisa
SCF291/01
Esterilize em minutos e guarde
Esterilize até seis biberões com acessórios em apenas 10 minutos. O fino, mas espaçoso, Esterilizador de biberões avançado é rápido e eficiente, eliminando 99,9% dos germes* para maior tranquilidade em todas as refeições.Ver todas as vantagens
A esterilização é suave, eficaz e isenta de químicos com o Philips Avent. Cada esterilizador utiliza exclusivamente o poder do vapor puro para matar 99,9% dos germes prejudiciais*.
Experimente a velocidade e a segurança com o ciclo de esterilização que demora apenas 10 minutos, após o qual o esterilizador se desliga automaticamente.
O nosso novo tabuleiro de recolha protege a placa de aquecimento de gotas de leite, reduzindo a possibilidade de odores desagradáveis.
O nosso esterilizador avançado é adaptável, reduzindo o tamanho para itens mais pequenos, como chupetas, e minimizando o espaço que ocupa na bancada quando não está a ser utilizado.
A limpeza profunda e sem químicos do esterilizador mantém o seu conteúdo esterilizado durante até 24 horas. Como? Basta manter a tampa fechada.
O nosso esterilizador é compacto, mas com capacidade para até seis biberões Philips Avent. Oferece ainda espaço para todos os outros essenciais, desde tetinas e chupetas, a uma bomba tira-leite manual.
De cima para baixo, por dentro e por fora, a limpeza do esterilizador é rápida e fácil, mesmo na placa de aquecimento. Assim, tem mais tempo para estar com o seu bebé.
