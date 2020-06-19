Termos de pesquisa

      Philips Avent Esterilizador de biberões

      SCF291/01

      Esterilize até seis biberões com acessórios em apenas 10 minutos. O fino, mas espaçoso, Esterilizador de biberões avançado é rápido e eficiente, eliminando 99,9% dos germes* para maior tranquilidade em todas as refeições.

      Esterilize em minutos e guarde

      Esterilize em apenas 10 minutos

      • Esterilizador de biberões
      • Avançado
      Diga adeus às bactérias prejudiciais

      Diga adeus às bactérias prejudiciais

      A esterilização é suave, eficaz e isenta de químicos com o Philips Avent. Cada esterilizador utiliza exclusivamente o poder do vapor puro para matar 99,9% dos germes prejudiciais*.

      Um ciclo de esterilização demora apenas 10 minutos

      Um ciclo de esterilização demora apenas 10 minutos

      Experimente a velocidade e a segurança com o ciclo de esterilização que demora apenas 10 minutos, após o qual o esterilizador se desliga automaticamente.

      Concebido para reduzir a possibilidade de odores desagradáveis

      Concebido para reduzir a possibilidade de odores desagradáveis

      O nosso novo tabuleiro de recolha protege a placa de aquecimento de gotas de leite, reduzindo a possibilidade de odores desagradáveis.

      O nosso esterilizador foi concebido para oferecer flexibilidade economizadora de espaço

      O nosso esterilizador foi concebido para oferecer flexibilidade economizadora de espaço

      O nosso esterilizador avançado é adaptável, reduzindo o tamanho para itens mais pequenos, como chupetas, e minimizando o espaço que ocupa na bancada quando não está a ser utilizado.

      A esterilização é mantida durante 24 horas*

      A esterilização é mantida durante 24 horas*

      A limpeza profunda e sem químicos do esterilizador mantém o seu conteúdo esterilizado durante até 24 horas. Como? Basta manter a tampa fechada.

      Interior espaçoso, exterior compacto

      Interior espaçoso, exterior compacto

      O nosso esterilizador é compacto, mas com capacidade para até seis biberões Philips Avent. Oferece ainda espaço para todos os outros essenciais, desde tetinas e chupetas, a uma bomba tira-leite manual.

      A limpeza deste esterilizador é rápida e fácil

      A limpeza deste esterilizador é rápida e fácil

      De cima para baixo, por dentro e por fora, a limpeza do esterilizador é rápida e fácil, mesmo na placa de aquecimento. Assim, tem mais tempo para estar com o seu bebé.

      Especificações técnicas

      • Especificações técnicas

        Consumo de energia
        650  W
        Voltagem
        220–240 V~ 50–60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Coreia), 120–127 V~ 60 Hz (NAM)
        Consumo de energia (modo desligado)
        <0,3 W (período em que atinge automaticamente o modo desligado: <1 min)

      • Peso e dimensões

        Dimensões
        304 x 183 x 359  mm
        Peso
        1,78  kg

      • País de origem

        Fabricada na
        China

      • Inclui

        Molas
        1  unid.
        Esterilizador elétrico a vapor
        1 un.

      • Especificações da embalagem

        Embalagem à base de papel**
        Sim

      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.
      • *Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel

