De que forma apresentamos as avaliações e garantimos conteúdos autênticos? Todas as avaliações que estão a ser enviadas através dos e-mails da Philips, do website da Philips e do programa de avaliadores de produtos passam por um processo de moderação. O processo de moderação é gerido pela entidade externa, a Bazaarvoice. A Bazaarvoice modera as avaliações à medida que os consumidores as enviam para garantir que cumprem os padrões de autenticidade, contêm conteúdo da marca e não violam quaisquer regras (como por exemplo, o conteúdo de linguagem ofensiva ou SPAM). Quer seja positiva, neutra ou negativa, publicaremos sempre a sua avaliação caso esta cumpra as diretrizes de moderação e autenticidade da Bazaarvoice. A Política de Autenticidade da Bazaarvoice possui três critérios principais que devem ser atendidos para o conteúdo autêntico de avaliação apresentado nos websites dos clientes da Bazaarvoice: Livre de fraudes e spam: são tomadas medidas comercialmente razoáveis para ajudar a evitar o envio de conteúdo fraudulento de qualquer fonte de envio. Isto pode incluir comportamento perturbador ou "trolling", mensagens comerciais, envios automatizados (por exemplo, bots e scripts), conteúdo ilegítimo ou degradante de concorrência do cliente e autopromoção.​

Transparência: não permitimos que as empresas solicitem diretamente avaliações positivas. Se os consumidores receberem dinheiro ou material promocional (como descontos ou cupões) em troca de uma avaliação imparcial, isto tem de ser registado. Publicaremos apenas avaliações que possam ser marcadas com a Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark. A Bazaarvoice Authentic Reviews Trust Mark é um símbolo da dedicação de uma empresa ao feedback autêntico dos consumidores relativamente aos produtos e serviços. A marca de confiança também é um sinal para os consumidores de que o conteúdo das avaliações que veem está protegido – por uma entidade externa neutra – com tecnologia sofisticada de deteção de fraudes e as melhores práticas líderes do setor.