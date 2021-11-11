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  • Esterilize de forma fácil, em qualquer lugar
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Philips AventEsterilizador para micro-ondas

SCF281/02

4.6
| (168) Críticas | 98% recomendam este produto
Esterilize de forma fácil, em qualquer lugar
Onde quer que o seu dia o leve, esterilize os biberões e os acessórios do seu bebé de forma rápida e segura. O nosso design portátil é suficientemente leve para que o possa levar consigo e suficientemente grande para conseguir encaixar 4 biberões e diferentes acessórios
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Esterilize de forma fácil, em qualquer lugar

  • Mata 99,9% dos germes prejudiciais

  • Esteriliza em 2 minutos

  • Esteriliza até 4 biberões Philips Avent

  • Compatível com a maioria dos microondas

O esterilizador para micro-ondas esteriliza em apenas 2 minutos

O esterilizador para micro-ondas esteriliza em apenas 2 minutos

O esterilizador a vapor para microondas pode ser utilizado para esterilizar biberões e outros produtos em apenas 2 minutos, eliminando 99,9% dos germes e bactérias. A duração exacta do ciclo depende da potência do seu microondas. Demora 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W e 6 minutos a 500-800 W.

Elimina 99,9% dos germes*

Elimina 99,9% dos germes*

Foi comprovado que o esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9% dos germes e bactérias.*

O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas

O conteúdo mantém-se esterilizado até 24 horas

O conteúdo mantém-se esterilizado durante 24 horas se a tampa não for aberta.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

168

Críticas

98%

recomendam este produto

1

11/11/2021

Portugal

Portugal

Muito prático para o dia a dia

Gostei imenso!! Tem muito espaço, o que acaba por nos poupar também algum tempo. Recomendo a todos que gostam de qualidade, rapidez e eficácia e sem gastar muito dinheiro.

Pontos positivos

Rapidez, eficácia

Pontos negativos

Não tem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SCF281/02 Esterilizador para micro-ondas

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11/11/2021

Portugal

Portugal

Prático, simples, adaptável

O Esterilizador é super prático de transportar e utilizar, muito fácil de limpar. É perfeito para esterilizar de manhã e rodar à noite os biberões que ficam esterilizados e sem cheiros durante todo o dia. Os biberões não ganham manchas e dá para os mais largos e os mais estreitos, o que é maravilhoso pois posso usar no biberão da bomba de extração e em qualquer um dos outros. É muito leve, o que ajuda imenso nos fins de semana em viagem. Como a tampa encaixa na perfeição, até numas férias posso pedir que o coloquem no microondas e fico descansada em relação a germes e bactérias. Adorei a parte de também dar para chupetas e os outros utensílios de papa, assim vai acompanhar o crescimento da minha bebé por muito tempo.

Pontos positivos

Simples de usar, prático, leve, adaptável

Esta avaliação foi feita para SCF281/02 Esterilizador para micro-ondas

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10/11/2021

Portugal

Portugal

Esterilizador rapido e pratico

Considero este esterilizador super prático para o dia a dia. Alem de ser extremamente rápido a esterilizar os objetos que necessito, é muito pratico, pois basta colocar água e ligar o micro-ondas. O tamanho é o ideal, até porque é de fácil transporte, caso seja necessário. É de facto, um produto essencial para quem tem recém nascidos, pois de uma forma rápida e eficaz nos transmite tranquilidade para a limpeza de biberões, chupetas e bomba tira leite.

Pontos positivos

Rápido, prático e eficaz

Pontos negativos

Não tem marca doseadora da água a colocar

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.

  2. Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel