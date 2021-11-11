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Mata 99,9% dos germes prejudiciais
Esteriliza em 2 minutos
Esteriliza até 4 biberões Philips Avent
Compatível com a maioria dos microondas
O esterilizador a vapor para microondas pode ser utilizado para esterilizar biberões e outros produtos em apenas 2 minutos, eliminando 99,9% dos germes e bactérias. A duração exacta do ciclo depende da potência do seu microondas. Demora 2 minutos a 1200-1850 W, 4 minutos a 850-1100 W e 6 minutos a 500-800 W.
Foi comprovado que o esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9% dos germes e bactérias.*
O conteúdo mantém-se esterilizado durante 24 horas se a tampa não for aberta.
4.6
de 5
168
Críticas
98%
recomendam este produto
Mscb00
11/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Muito prático para o dia a dia
Gostei imenso!! Tem muito espaço, o que acaba por nos poupar também algum tempo. Recomendo a todos que gostam de qualidade, rapidez e eficácia e sem gastar muito dinheiro.
Pontos positivos
Rapidez, eficácia
Pontos negativos
Não tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF281/02 Esterilizador para micro-ondas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF281/02 Esterilizador para micro-ondas
Csilvaga
11/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Prático, simples, adaptável
O Esterilizador é super prático de transportar e utilizar, muito fácil de limpar. É perfeito para esterilizar de manhã e rodar à noite os biberões que ficam esterilizados e sem cheiros durante todo o dia. Os biberões não ganham manchas e dá para os mais largos e os mais estreitos, o que é maravilhoso pois posso usar no biberão da bomba de extração e em qualquer um dos outros. É muito leve, o que ajuda imenso nos fins de semana em viagem. Como a tampa encaixa na perfeição, até numas férias posso pedir que o coloquem no microondas e fico descansada em relação a germes e bactérias. Adorei a parte de também dar para chupetas e os outros utensílios de papa, assim vai acompanhar o crescimento da minha bebé por muito tempo.
Pontos positivos
Simples de usar, prático, leve, adaptável
Esta avaliação foi feita para SCF281/02 Esterilizador para micro-ondas
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Roxa
10/11/2021
Portugal
Parte da promoção
Esterilizador rapido e pratico
Considero este esterilizador super prático para o dia a dia. Alem de ser extremamente rápido a esterilizar os objetos que necessito, é muito pratico, pois basta colocar água e ligar o micro-ondas. O tamanho é o ideal, até porque é de fácil transporte, caso seja necessário. É de facto, um produto essencial para quem tem recém nascidos, pois de uma forma rápida e eficaz nos transmite tranquilidade para a limpeza de biberões, chupetas e bomba tira leite.
Pontos positivos
Rápido, prático e eficaz
Pontos negativos
Não tem marca doseadora da água a colocar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF281/02 Esterilizador para micro-ondas
Sim, recomendo este produto
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.
Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel