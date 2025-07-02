Conheça o nosso aquecedor e esterilizador 2 em 1 Philips Avent
Simplificar para que todos possam ajudar
Simplificamos o aquecimento e a esterilização para que todos os cuidadores possam ajudar facilmente. Quer seja um(a) profissional a preparar refeições ou alguém que está esterilizar pela primeira vez.
Aquecimento e esterilização rápidos e seguros. Sempre.
Hora da refeição? O nosso aquecimento em banho-maria de padrão hospitalar preserva melhor as proteínas do leite, enquanto o sensor inteligente evita o sobreaquecimento. Está na hora de limpar? O vapor natural elimina 99,9% dos germes². É simples.
Um dispositivo multifunções
Completo, seguro e rápido, do início ao fim
As duas tecnologias mais fiáveis num único dispositivo simples. O aquecimento em banho-maria de padrão hospitalar aquece as refeições de forma suave em 3 minutos³. Além disso, o vapor elimina 99,9% das bactérias², de forma natural.
Preserva os nutrientes
Sem sobreaquecimento.
Graças ao sensor inteligente, não há risco de sobreaquecimento nem de estragar uma refeição. Ajusta automaticamente o tempo de aquecimento conforme a temperatura inicial do biberão.
Esteriliza vários itens
Compatibilidade: universal
Tire o máximo partido de cada ciclo de esterilização ao higienizar biberões, chupetas e acessórios em simultâneo. Compatível com a maioria das marcas de biberões.
Aqueça biberões em apenas 3 minutos, simplesmente carregando num botão*
Hora da refeição? Aquecer em banho-maria preserva melhor os nutrientes do leite, sem comprometer a eficiência do produto. Quer o bebé esteja a ser alimentado por si ou por outro cuidador, a melhor tecnologia garante que tem tudo pronto em 3 minutos.*
Elimine com segurança 99,9% das bactérias utilizando vapor natural
Na hora da limpeza, utilize o poder do vapor natural para erradicar 99,9% das bactérias. O vapor, conhecido pela sua capacidade de alcançar cantos e fendas, é perfeito para esterilizar completamente o biberão, a chupeta e os brinquedos pequenos do seu bebé, tudo sem produtos químicos.
Utiliza aquecimento em banho-maria de nível hospitalar
Aqueça o leite da mesma maneira que as enfermeiras o fazem nos hospitais utilizando o aquecimento em banho-maria. Em comparação com outros métodos, este preserva melhor as proteínas do leite essenciais para o desenvolvimento do sistema imunitário do bebé. Suave e rápida, a nossa tecnologia ajuda a promover o desenvolvimento saudável do bebé com cada refeição.
A circulação constante do leite evita pontos mais quentes
A nossa tecnologia de aquecimento protege as proteínas que promovem o desenvolvimento saudável do bebé, fazendo circular o calor de forma uniforme e constante. Graças ao aquecimento em banho-maria, não precisa de se preocupar com pontos mais quentes que podem estragar o leite. Em vez disso, o seu bebé pode desfrutar sempre de refeições uniformemente aquecidas e ricas em nutrientes.
O sensor inteligente evita o sobreaquecimento
Independentemente da temperatura inicial do leite, o nosso sensor inteligente ajusta automaticamente o tempo de aquecimento ao detetar a temperatura inicial do leite. Sem risco de sobreaquecimento.
Aquecedor e esterilizador 2 em 1
Uma rotina simples sempre que alimentar
Aquecimento rápido, seguro e uniforme combinado com esterilização sem químicos que elimina 99,9% das bactérias².
¹Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
²150 ml de leite à temperatura ambiente num biberão Natural Philips Avent de 260 ml.
³Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.
*150 ml de leite à temperatura ambiente num biberão Natural Philips Avent de 260 ml.
