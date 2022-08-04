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SCF358/00
Poupe 10%
Aquecimento uniforme, sem zonas quentes
Modo de aquecimento e de descongelação rápidos
Adequado para leite e comida de bebé
Defina o volume de leite, prima o botão de ativação e deixe que o controlo inteligente da temperatura trate do resto por si. A temperatura inicial do leite é detetada e o leite é aquecido rapidamente até à temperatura ideal, mantendo-a até 60 minutos.
Gosta de manter o congelador abastecido com alimentos em abundância? O aquecedor de biberões também descongela rapidamente os recipientes com leite e comida de bebé.
Quando o seu bebé estiver pronto para a transição para alimentos sólidos, o aquecedor de biberões também descongela e aquece os recipientes para comida de bebé.
Prémios
3.9
de 5
239
Críticas
jpinho
04/08/2022
Portugal
Comprador verificado
Pratico e rápido a aquecer biberoes
Produto Muito Pratico que aquece rapido o leite, recomendo
Pontos positivos
Rapido a aquecer, pequeno e pratico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium SCF358/00 Aquecedor de biberões rápido
Sim, recomendo este produto
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Pónei do sul
19/01/2022
Portugal
Comprador verificado
Prático e eficiente
Funciona muito bem, não só como aquecedor de biberões, mas também para aquecer e descongelar a sopa do bebé. O design moderno e compacto fica bem em qualquer cozinha. Adoro.
Pontos positivos
Fácil de utilizar. Design.
Pontos negativos
Aquecimento do biberão - No Inverno tem de se escolher um valor superior ao do volume do leite para que este chegue à temperatura desejada num curto espaço de tempo
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06/08/2021
Portugal
Comprador verificado
Totalmente satisfeita
Rápido, eficaz, ocupa pouco espaço, é perfeito para nós!
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
Para 150 ml de leite a uma temperatura de 22 °C/72 °F num biberão Natural da Philips de 260 ml
Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel