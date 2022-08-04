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  • Aquecimento inteligente e simples
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-10% desconto com codigo: WBFW26

Philips Avent PremiumAquecedor de biberões rápido

SCF358/00

3.9
| (239) Críticas

1 prémio

Aquecimento inteligente e simples
Prepare alimentos aquecidos em minutos com um aquecedor de biberões que gere a temperatura por si. O sensor de controlo inteligente da temperatura ajusta automaticamente o padrão de aquecimento para que o aquecedor aqueça de forma rápida e uniforme.
Ver todos os benefícios

Poupe 10%

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Retire as conjeturas da preparação de alimentos

Aquecimento inteligente e simples

  • Aquecimento uniforme, sem zonas quentes

  • Modo de aquecimento e de descongelação rápidos

  • Adequado para leite e comida de bebé

O controlo inteligente da temperatura seleciona o modo de aquecimento ideal

O controlo inteligente da temperatura seleciona o modo de aquecimento ideal

Defina o volume de leite, prima o botão de ativação e deixe que o controlo inteligente da temperatura trate do resto por si. A temperatura inicial do leite é detetada e o leite é aquecido rapidamente até à temperatura ideal, mantendo-a até 60 minutos.

Função de descongelação para recipientes com leite congelado e comida de bebé

Função de descongelação para recipientes com leite congelado e comida de bebé

Gosta de manter o congelador abastecido com alimentos em abundância? O aquecedor de biberões também descongela rapidamente os recipientes com leite e comida de bebé.

Aquece recipientes com comida de bebé e leite

Aquece recipientes com comida de bebé e leite

Quando o seu bebé estiver pronto para a transição para alimentos sólidos, o aquecedor de biberões também descongela e aquece os recipientes para comida de bebé.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image PBTAWARD15

Críticas

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3.9

de 5

239

Críticas

04/08/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Pratico e rápido a aquecer biberoes

Produto Muito Pratico que aquece rapido o leite, recomendo

Pontos positivos

Rapido a aquecer, pequeno e pratico

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Esta avaliação foi feita para Premium SCF358/00 Aquecedor de biberões rápido

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19/01/2022

Portugal

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Comprador verificado

Prático e eficiente

Funciona muito bem, não só como aquecedor de biberões, mas também para aquecer e descongelar a sopa do bebé. O design moderno e compacto fica bem em qualquer cozinha. Adoro.

Pontos positivos

Fácil de utilizar. Design.

Pontos negativos

Aquecimento do biberão - No Inverno tem de se escolher um valor superior ao do volume do leite para que este chegue à temperatura desejada num curto espaço de tempo

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06/08/2021

Portugal

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Comprador verificado

Totalmente satisfeita

Rápido, eficaz, ocupa pouco espaço, é perfeito para nós!

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. Para 150 ml de leite a uma temperatura de 22 °C/72 °F num biberão Natural da Philips de 260 ml

  2. Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel