Aquecimento rápido e uniforme

Quando estiver na hora da próxima refeição do seu bebé, aqueça suavemente o leite ou a comida em 3 minutos. Este equipamento aquece gradual e continuamente o leite ou a comida de forma a evitar zonas quentes. Fácil de utilizar, possui uma prática definição de descongelação e pode ser, igualmente, utilizado para aquecer comida de bebé.