      Philips Avent Advanced Aquecedor de biberões rápido

      SCF355/09

      Aquecimento rápido e uniforme

      Quando estiver na hora da próxima refeição do seu bebé, aqueça suavemente o leite ou a comida em 3 minutos. Este equipamento aquece gradual e continuamente o leite ou a comida de forma a evitar zonas quentes. Fácil de utilizar, possui uma prática definição de descongelação e pode ser, igualmente, utilizado para aquecer comida de bebé.

      Philips Avent Advanced Aquecedor de biberões rápido

      Aquecimento rápido e uniforme

      Aquece uniformemente em apenas 3 minutos

      • Aquecimento uniforme, sem zonas quentes
      • Aquecimento rápido
      • Descongelamento delicado
      • Função para manter quente
      Fácil de utilizar com guia de aquecimento útil

      Fácil de utilizar com guia de aquecimento útil

      Basta rodar o botão para ligar o aquecedor de biberões e seleccionar a sua regulação de aquecimento. O aquecedor de biberões é fornecido com uma tabela, que o ajudará a descobrir facilmente quanto tempo demora o aquecimento.

      Fabricado numa só peça para uma limpeza fácil

      Fabricado numa só peça para uma limpeza fácil

      Concebido numa peça única para facilitar a limpeza e permitir-lhe desfrutar de mais tempo com o seu bebé.

      Compatível com biberões Philips Avent e das marcas mais comuns

      Compatível com biberões Philips Avent e das marcas mais comuns

      O aquecedor de biberões é totalmente compatível com todos os biberões e recipientes Philips Avent*. Utilize-o para aquecer comodamente biberões e recipientes de comida do seu bebé.

      Função de descongelar para biberões

      Função de descongelar para biberões

      O aquecedor de biberões dispõe de uma prática função de descongelar. Mais seguro do que o descongelamento no microondas e mais conveniente do que usando água, basta seleccionar a opção para descongelar leite ou comida de bebé até estar líquido(a).

      Aquece de forma rápida e uniforme

      Aquece de forma rápida e uniforme

      O aquecedor de biberões aquece de forma rápida e uniforme. Ao fazer circular o leite continuamente enquanto aquece, este evita o surgimento de zonas demasiado quentes.

      Aquece biberões em 3 minutos

      Aquece biberões em 3 minutos

      O aquecedor de biberões aquecerá 150 ml de leite em apenas 3 minutos*.

      Adequado para leite e comida de bebé

      Adequado para leite e comida de bebé

      Para além dos biberões, também pode utilizar o aquecedor de biberões para aquecer a comida do seu bebé de forma uniforme.

      Mantenha o leite quente

      Mantenha o leite quente

      O leite ou a comida de bebé são aquecidos a um ritmo lento, são mantidos à temperatura certa e estão prontos quando for necessário.

      Especificações técnicas

      • Especificações técnicas

        Consumo de energia
        275  W
        Voltagem
        220 V~, 50 Hz
        Consumo de energia (modo desligado)
        <0,3 W (período em que atinge automaticamente o modo desligado: <1 min)

      • Peso e dimensões

        Dimensões do produto (L x A x P)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Dimensões da embalagem de venda (LxAxP)
        175 x 185 x 160  mm

      • País de origem

        Concebido na
        Europa
        Produzido na
        China

      • Inclui

        Aquecedor de biberões
        1  unid.

      • Especificações da embalagem

        Embalagem à base de papel**
        Sim

      • Para 150 ml de leite a uma temperatura de 22 °C/72 °F num biberão Natural da Philips de 260 ml
      • Os sacos de leite materno e os biberões de 60 ml da Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões.
      • *Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel

