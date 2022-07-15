Termos de pesquisa
SCF355/09
Aquecimento rápido e uniforme
Quando estiver na hora da próxima refeição do seu bebé, aqueça suavemente o leite ou a comida em 3 minutos. Este equipamento aquece gradual e continuamente o leite ou a comida de forma a evitar zonas quentes. Fácil de utilizar, possui uma prática definição de descongelação e pode ser, igualmente, utilizado para aquecer comida de bebé.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Basta rodar o botão para ligar o aquecedor de biberões e seleccionar a sua regulação de aquecimento. O aquecedor de biberões é fornecido com uma tabela, que o ajudará a descobrir facilmente quanto tempo demora o aquecimento.
Concebido numa peça única para facilitar a limpeza e permitir-lhe desfrutar de mais tempo com o seu bebé.
O aquecedor de biberões é totalmente compatível com todos os biberões e recipientes Philips Avent*. Utilize-o para aquecer comodamente biberões e recipientes de comida do seu bebé.
O aquecedor de biberões dispõe de uma prática função de descongelar. Mais seguro do que o descongelamento no microondas e mais conveniente do que usando água, basta seleccionar a opção para descongelar leite ou comida de bebé até estar líquido(a).
O aquecedor de biberões aquece de forma rápida e uniforme. Ao fazer circular o leite continuamente enquanto aquece, este evita o surgimento de zonas demasiado quentes.
O aquecedor de biberões aquecerá 150 ml de leite em apenas 3 minutos*.
Para além dos biberões, também pode utilizar o aquecedor de biberões para aquecer a comida do seu bebé de forma uniforme.
O leite ou a comida de bebé são aquecidos a um ritmo lento, são mantidos à temperatura certa e estão prontos quando for necessário.
Especificações técnicas
Peso e dimensões
País de origem
Inclui
Especificações da embalagem
