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Esterilização em viagem
Mata 99,9% dos germes prejudiciais
Fácil de utilizar
5 sacos para 100 ciclos
Cada saco para esterilizador a vapor para microondas reutilizável pode ser utilizado para esterilizar biberões, bombas tira-leite e outros produtos para bebé em apenas 90 segundos*
Foi comprovado que cada esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9%** dos germes e bactérias.
Cada saco inclui uma caixa de verificação. Através da marcação da caixa de verificação pode, de forma rápida e fácil, controlar o número de vezes que cada saco foi utilizado.
4.5
de 5
23
Críticas
91%
recomendam este produto
Acvpalma
17/06/2019
Portugal
Perfeito
De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.
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Esta avaliação foi feita para SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas
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Lalalynda
28/01/2017
United Kingdom
Handy for sterilizing when out and about
[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!
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Esta avaliação foi feita para SCF297/05 Microwave steriliser bags
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Wasim
17/01/2017
United Kingdom
Great product
This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.
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Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
A uma potência do micro-ondas >1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes e Escherichia coli. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.
Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel