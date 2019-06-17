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  • Esterilização em viagem
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Philips AventSacos para esterilizador para micro-ondas

SCF297/05

4.5
| (23) Críticas | 91% recomendam este produto
Esterilização em viagem
Os sacos do esterilizador a vapor para microondas Philips Avent são uma forma rápida, simples e eficaz de garantir que tem sempre biberões e produtos esterilizados, onde quer que esteja. Com cada saco, pode esterilizar biberões no microondas em apenas 90 segundos.
Ver todos os benefícios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por mães de todo o mundo1

Esterilização simples e rápida em qualquer momento

Esterilização em viagem

  • Esterilização em viagem

  • Mata 99,9% dos germes prejudiciais

  • Fácil de utilizar

  • 5 sacos para 100 ciclos

Esterilização a vapor em microondas em apenas 90 segundos

Esterilização a vapor em microondas em apenas 90 segundos

Cada saco para esterilizador a vapor para microondas reutilizável pode ser utilizado para esterilizar biberões, bombas tira-leite e outros produtos para bebé em apenas 90 segundos*

Elimina 99,9%** dos germes

Elimina 99,9%** dos germes

Foi comprovado que cada esterilizador a vapor para micro-ondas elimina 99,9%** dos germes e bactérias.

Assinale a caixa de verificação para registar a utilização do saco

Assinale a caixa de verificação para registar a utilização do saco

Cada saco inclui uma caixa de verificação. Através da marcação da caixa de verificação pode, de forma rápida e fácil, controlar o número de vezes que cada saco foi utilizado.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.5

de 5

23

Críticas

91%

recomendam este produto

2

17/06/2019

Portugal

Portugal

Perfeito

De fácil utilização e eficácia. Tamanho bom para mais de um biberão mesmo dos maiores.

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Esta avaliação foi feita para SCF297/05 Sacos para esterilizador para micro-ondas

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28/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Handy for sterilizing when out and about

[Employee of philipsglobal] These steam sterilizer bags are the handiest things in existence for bottle-feeding. I just keep a couple of them in my nappy bag for when I'm out and about, rather than carting around the whole kit and caboodle. Brilliant for when you're visiting relatives with your little ones. I took these with me when I was on a short trip with my family and all I needed to do was give the bottles a short spin in the microwave and I was good to go. The pouches can be used a load of times, meaning that they are good value for money. Brilliant!

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Esta avaliação foi feita para SCF297/05 Microwave steriliser bags

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17/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This product is great especially when im visiting family, i can just use the microwave bags to steralise bottles and dont have to take steriliser if i dont want to.

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Avisos legais

  1. Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023. 

  1. A uma potência do micro-ondas >1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes e Escherichia coli. Os resultados dos testes são fornecidos por um laboratório de testes independente.

  3. Durante o período de transição, há possibilidade de receber as embalagens antigas e as embalagens novas à base de papel