Feel the Care

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20x mais eficaz do que uma escova de dentes manual1, suave para as gengivas
Está clinicamente comprovado que as escovas de dentes Philips Sonicare proporcionam uma limpeza superior em comparação com uma escova de dentes manual, sendo suaves para os dentes e as gengivas.
Descubra a nossa gama de recargas Philips Sonicare para uma limpeza suave, mas eficaz. Não se esqueça de que os dentistas recomendam a substituição da recarga a cada 3 meses para uma limpeza mais eficaz.
Desfrute de uma limpeza profunda e sem esforço entre os dentes, mas suave para as gengivas, em comparação com a limpeza interdentária manual. Remove até 99% da placa bacteriana3 nas áreas tratadas
Construída a pensar na sustentabilidade, 70% do plástico utilizado nas nossas cabeças de escova é de origem biológica e toda a gama foi concebida para um baixo consumo de energia.
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em comparação com uma escova de dentes manual.
Com base num estudo de mais de 2600 profissionais de saúde oral (dentistas e higienistas) realizado nos Estados Unidos, Canadá, China, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, Países Baixos, Suíça, Espanha, Suécia e Reino Unido em 2023-2024.
Em termos de remoção da placa dentária com a cabeça de escova A3 em comparação com uma escova de dentes manual.