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Philips Sonicare

Melhore a sua rotina de limpeza dentária

Feel the Care

Mais eficaz na remoção da placa bacteriana1, suave com as gengivas

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

A marca de escovas de dentes sónicas recomendada por dentistas em todo o mundo2

O cuidado completo é agora 100% visível

20x mais eficaz do que uma escova de dentes manual1, suave para as gengivas

  • A ação dinâmica de Sonicare limpa melhor entre os dentes

  • 20x mais eficaz2, suave para as gengivas

  • Para uma sensação de frescura e limpeza como nunca.

Explore as nossas categorias de produtos concebidas a pensar em si

OHC_ElectricTootbrushes_CategoryImage_2026_Mykonos

Philips Sonicare escovas de dentes elétricas

Standard Product Photograph (PPL) OHC, Toothbrush Heads

Cabeças de escova de dentes elétrica

Standard Product Photograph (PPL) OHC, Power Flosser

Power Flossers

Atreve-se a mudar? Descubra a nossa gama de cuidados que limpam mais profundamente

  • Escovas de dentes elétricas

    Está clinicamente comprovado que as escovas de dentes Philips Sonicare proporcionam uma limpeza superior em comparação com uma escova de dentes manual, sendo suaves para os dentes e as gengivas.

  • Recargas de escovas de dentes para substituição

    Descubra a nossa gama de recargas Philips Sonicare para uma limpeza suave, mas eficaz. Não se esqueça de que os dentistas recomendam a substituição da recarga a cada 3 meses para uma limpeza mais eficaz.

  • Power Flossers

    Desfrute de uma limpeza profunda e sem esforço entre os dentes, mas suave para as gengivas, em comparação com a limpeza interdentária manual. Remove até 99% da placa bacteriana3 nas áreas tratadas

Philips Sustainability Made with the planet in mind
Sustentabilidade
Criado a pensar no planeta

Construída a pensar na sustentabilidade, 70% do plástico utilizado nas nossas cabeças de escova é de origem biológica e toda a gama foi concebida para um baixo consumo de energia.

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Avisos legais

  1. em comparação com uma escova de dentes manual. 

  2. Com base num estudo de mais de 2600 profissionais de saúde oral (dentistas e higienistas) realizado nos Estados Unidos, Canadá, China, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, Países Baixos, Suíça, Espanha, Suécia e Reino Unido em 2023-2024. 

  3. Em termos de remoção da placa dentária com a cabeça de escova A3 em comparação com uma escova de dentes manual. 