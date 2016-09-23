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42403WHV2C1
Luz branca, pura e brilhante que vence a escuridão
As lâmpadas de xénon WhiteVision gen2 da Philips criam uma aparência branca intensa para o seu automóvel e emitem uma luz branca mais brilhante e mais uniforme na estrada. A escolha perfeita em lâmpadas para faróis de xénon para combinar com a aparência das luzes LED.
Tipo de lâmpada: D3S
42 V, 35 W
Número de lâmpadas: 1
As lâmpadas para faróis de xénon WhiteVision gen2 da Philips são a escolha perfeita para condutores que procuram uma aparência branca cristalina para os seus faróis, semelhante aos LED. Com a mesma temperatura da cor do que as luzes LED, a lâmpada de xénon WhiteVision gen2 é a melhor modernização para os seus faróis de xénon.
Com uma temperatura da cor de até 5000 kelvins, as lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão. Em vez de esforçar os olhos para conseguir ver a estrada, poderá desfrutar de uma condução mais segura e mais emocionante. Com a iluminação automóvel da Philips, a condução à noite não voltará a ser limitadora.
É essencial conseguir ver e identificar rapidamente marcações na estrada e sinais enquanto conduz no escuro. Com as lâmpadas de xénon WhiteVision, obtém uma luz branca intensa e uniforme. Combinados com uma alta temperatura da cor, os faróis proporcionam um contraste mais forte e melhores reflexos em objectos e sinais. Desfrutará de uma experiência de condução mais confortável e segura. É um facto que muitos acidentes rodoviários são causados por condutores cansados que perdem a concentração. Esta luz mais branca ajuda a manter a concentração e a permanecer alerta durante a condução à noite.
Críticas