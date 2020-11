Luz branca intensa, 100% legal para circulação

Embora as luzes mais brilhantes o ajudem a ver melhor, se estas encandearem os condutores a circular no sentido oposto, estão a tornar a estrada menos segura para si. A lâmpada de xénon WhiteVision gen2 com certificação CEE fornece uma luz branca intensa legal para circulação rodoviária, com uma cor da lâmpada dos faróis harmonizada com as luzes LED. A luz resultante oferece uma excelente visibilidade para uma condução mais segura, sem perturbar os outros condutores.