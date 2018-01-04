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Sinta-se seguro e conduza em segurança com luzes mais brilhantes
Com um feixe potente que leva a emissão de luz ao limite, a X-tremeVision gen2 é o último desenvolvimento em tecnologia de xénon. Este desempenho de luz extraordinário amplia os seus limites de condução, para poder conduzir de forma mais segura e confortável.
Tipo de lâmpada: D3S
Embalagem: 1
42 V, 35 W
As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 foram concebidas com a tecnologia de xénon da Philips para o melhor desempenho. Com a emissão de um feixe mais longo e uma visão até 150% superior¹, as lâmpadas X-tremeVision gen2 ajudam-no a detetar obstáculos mais cedo, permitindo-lhe reagir a tempo. Graças a uma melhor visão periférica, estará mais atento a perigos na berma da estrada, como peões ou aproximação de cruzamentos. Com uma iluminação intensa de todas as irregularidades, curvas e perigos na estrada, estas lâmpadas para faróis conseguem satisfazer os condutores mais exigentes e as condições de condução mais rigorosas.
A luz constitui um elemento fundamental da experiência de condução. Uma simples melhoria na qualidade da luz pode ajudar a evitar acidentes. A lâmpada de xénon X-tremeVision gen2 melhora a visibilidade, para conseguir reconhecer obstáculos e sinais de trânsito mais cedo, melhorando os seus tempos de reação. A composição espetral desta luz é adaptada à sensibilidade natural dos seus olhos relativamente às cores. Com uma temperatura da cor de 4800 K, esta lâmpada produz uma luz suave para os seus olhos, tornando a experiência de condução noturna mais segura e mais confortável.
Ter faróis potentes não é suficiente, pois a precisão óptica também é importante. As lâmpadas de xénon X-tremeVision gen2 possuem a mais precisa tecnologia de curvatura em arco alinhada a 150-350 µm. Isto traduz-se numa iluminação da estrada exactamente onde precisa, sem encandear os condutores que circulam no sentido oposto.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
MOLLIOLLI
04/01/2018
Suomi
Valoa pimeyteen..
Uudet xenonit palauttivat ajovalot henkiin. Ero vanhoihin oli todella huomattava. Jäin kaipaamaan kaukovalojen osalta tehokkuutta, mutta joutunee hankkimaan lisäkaukovalot tämän vuoksi. Mutta suosittelen ja ovat värisävyltään miellyttävät.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xenon X-tremeVision gen2 42403XV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
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