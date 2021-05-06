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Brilho impressionante para maior segurança
Através da combinação de um brilho impressionante com o tipo de vida útil anteriormente indisponível em tais lâmpadas de alto desempenho, as X-tremeVision Pro150 da Philips proporcionam a visibilidade necessária para manter os condutores e os seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.
Tipo de lâmpada: H7
12 V, 55 W
Luz até 150% mais brilhante
Até 450 h
Número de lâmpadas: 2
Com as Philips X-tremeVision Pro150, pode desfrutar de uma luz até 150% mais brilhante¹. Conduza para casa sabendo que pode ver claramente, mesmo na escuridão e em condições climatéricas adversas. O design de filamento avançado proporciona mais precisão e luminância para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante mais brilho.
A nova técnica de produção do vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento contra o envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas, provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.
Por serem capazes de projetar a luz até mais 70 metros(2) na estrada, as Philips X-tremeVision Pro150 aumentam a sua capacidade de reação a potenciais perigos. Aumentar a distância de segurança significa que o condutor e os seus passageiros podem desfrutar de uma condução mais segura.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Comprador verificado
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Pontos positivos
Bessere und weitere Sicht
Pontos negativos
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Data de utilização 2020-04-06
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Esta avaliação foi feita para X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Data de utilização 2020-04-06
1 Brilho em comparação com a norma legal mínima.
2 Distância de segurança adicional em comparação com o comprimento mínimo derivado do feixe, de acordo com o regulamento da Comissão Económica para a Europa (CEE), com base em 1 Lux. Maior distância do automóvel.
3 Aplica-se a faróis de médios, difere para faróis de nevoeiro