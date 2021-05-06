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X-tremeVision Pro150Desempenho e vida útil

12972XVPS2

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Brilho impressionante para maior segurança

Através da combinação de um brilho impressionante com o tipo de vida útil anteriormente indisponível em tais lâmpadas de alto desempenho, as X-tremeVision Pro150 da Philips proporcionam a visibilidade necessária para manter os condutores e os seus entes queridos ainda mais seguros na estrada.

Ver todos os benefícios

A combinação perfeita entre elevado desempenho e vida útil

Brilho impressionante para maior segurança

  • Tipo de lâmpada: H7

  • 12 V, 55 W

  • Luz até 150% mais brilhante

  • Até 450 h

  • Número de lâmpadas: 2

Veja melhor para conduzir em segurança

Com as Philips X-tremeVision Pro150, pode desfrutar de uma luz até 150% mais brilhante¹. Conduza para casa sabendo que pode ver claramente, mesmo na escuridão e em condições climatéricas adversas. O design de filamento avançado proporciona mais precisão e luminância para uma melhor iluminação da estrada, enquanto a nova tecnologia de vidro de quartzo Diamond Precision garante mais brilho.

Até 450 horas de utilização com uma lâmpada de elevado desempenho(3)

A nova técnica de produção do vidro de quartzo Philips Diamond Precision aumenta a produção de luz e proporciona uma maior resistência ao choque térmico e à pressão. Uma composição personalizada de gases preciosos protege ainda mais o filamento contra o envelhecimento. Isto significa mais brilho e uma vida útil mais longa de até 450 horas, provavelmente a mais longa de uma lâmpada tão potente.

Consiga mais tempo para detetar e evitar perigos

Por serem capazes de projetar a luz até mais 70 metros(2) na estrada, as Philips X-tremeVision Pro150 aumentam a sua capacidade de reação a potenciais perigos. Aumentar a distância de segurança significa que o condutor e os seus passageiros podem desfrutar de uma condução mais segura.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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Avaliaç.

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recomendam este produto

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1

06/05/2021

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Deutlich besser als Standard

Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!

Pontos positivos

Bessere und weitere Sicht

Pontos negativos

Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer

Data de utilização 2020-04-06

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Avisos legais

  1. 1 Brilho em comparação com a norma legal mínima.

  2. 2 Distância de segurança adicional em comparação com o comprimento mínimo derivado do feixe, de acordo com o regulamento da Comissão Económica para a Europa (CEE), com base em 1 Lux. Maior distância do automóvel.

  3. 3 Aplica-se a faróis de médios, difere para faróis de nevoeiro