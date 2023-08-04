A forma mais fácil de desfrutar do café com grãos frescos

Desfrute de 4 bebidas num só toque, com o creme, o aroma e a temperatura perfeitos. O LatteGo prepara automaticamente a espuma de leite suave e cremosa para os seus cafés com leite, é fácil de configurar e pode ser limpo em apenas 10 segundos*.