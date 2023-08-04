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EP2331/10
A forma mais fácil de desfrutar do café com grãos frescos
Desfrute de 4 bebidas num só toque, com o creme, o aroma e a temperatura perfeitos. O LatteGo prepara automaticamente a espuma de leite suave e cremosa para os seus cafés com leite, é fácil de configurar e pode ser limpo em apenas 10 segundos*.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Desfrute de 4 receitas de café populares: desde café expresso clássico e café normal a cappuccino, com o creme, o aroma e a temperatura perfeitos. E ainda água quente para fazer chá.
O LatteGo é o sistema de leite mais fácil de limpar com apenas 2 peças, sem tubos e pode ser lavado em 10 segundos em água corrente ou na máquina de lavar a loiça. A Philips não oferece limpeza automática, uma vez que a mesma necessita de limpeza complementar.
Ao trocar o filtro após tal ser solicitado pela máquina, não é necessário descalcificar a máquina até 5000 chávenas**, podendo desfrutar de água limpa e pura.
Descubra tudo o que há para saber acerca da sua máquina de café totalmente automática e desfrute de um mundo com inspiração ilimitada de receitas de café ao estilo de uma verdadeira cafetaria com a aplicação HomeID.
Selecione facilmente as suas bebidas favoritas graças ao moderno ecrã tátil com ícones a cores. Ajuste o café à sua maneira com a funcionalidade My Coffee Choice: escolha a intensidade, a quantidade e o nível de espuma de leite do seu café, exatamente ao seu gosto.
A nossa tecnologia patenteada SilentBrew reduz os sons da máquina para que possa desfrutar mais da experiência de preparação de café aromático. Utilizando uma proteção sonora e uma moagem silenciosa, as nossas máquinas fazem 40% menos ruído do que os modelos anteriores e são fornecidas com uma certificação Quiet Mark.
Extraia todo o sabor do café com o moinho resistente em cerâmica. O moinho duradouro em cerâmica pode ser ajustado em 12 passos, desde moagem fina a grossa.
Com o toque de um botão, o LatteGo prepara automaticamente uma espuma de leite suave e cremosa para os seus cafés com leite, graças à sua poderosa tecnologia ciclónica de espuma, mesmo com as suas bebidas à base de plantas alternativas ao leite favoritas.
Especificações gerais
Especificações técnicas
Funcionalidade de segurança
Peso e dimensões
Compatibilidade
Durabilidade
País de Origem
Eficiência energética
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