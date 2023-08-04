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    • A forma mais fácil de desfrutar do café com grãos frescos A forma mais fácil de desfrutar do café com grãos frescos A forma mais fácil de desfrutar do café com grãos frescos

      Série 2300 Máquina de café expresso totalmente automática

      EP2331/10

      Classificação geral / 5
      • Críticas Críticas

      A forma mais fácil de desfrutar do café com grãos frescos

      Desfrute de 4 bebidas num só toque, com o creme, o aroma e a temperatura perfeitos. O LatteGo prepara automaticamente a espuma de leite suave e cremosa para os seus cafés com leite, é fácil de configurar e pode ser limpo em apenas 10 segundos*.

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      Série 2300 Máquina de café expresso totalmente automática

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      A forma mais fácil de desfrutar do café com grãos frescos

      LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar de sempre*

      • 4 bebidas
      • LatteGo
      • Preto Brilhante
      Desfrute de 4 bebidas num só toque

      Desfrute de 4 bebidas num só toque

      Desfrute de 4 receitas de café populares: desde café expresso clássico e café normal a cappuccino, com o creme, o aroma e a temperatura perfeitos. E ainda água quente para fazer chá.

      LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar: 2 peças, sem tubo

      LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar: 2 peças, sem tubo

      O LatteGo é o sistema de leite mais fácil de limpar com apenas 2 peças, sem tubos e pode ser lavado em 10 segundos em água corrente ou na máquina de lavar a loiça. A Philips não oferece limpeza automática, uma vez que a mesma necessita de limpeza complementar.

      Até 5000 chávenas** sem descalcificação graças ao AquaClean

      Até 5000 chávenas** sem descalcificação graças ao AquaClean

      Ao trocar o filtro após tal ser solicitado pela máquina, não é necessário descalcificar a máquina até 5000 chávenas**, podendo desfrutar de água limpa e pura.

      Obtenha instruções simples e inspiração com a aplicação HomeID

      Obtenha instruções simples e inspiração com a aplicação HomeID

      Descubra tudo o que há para saber acerca da sua máquina de café totalmente automática e desfrute de um mundo com inspiração ilimitada de receitas de café ao estilo de uma verdadeira cafetaria com a aplicação HomeID.

      Seleção e personalização do café facilitada

      Seleção e personalização do café facilitada

      Selecione facilmente as suas bebidas favoritas graças ao moderno ecrã tátil com ícones a cores. Ajuste o café à sua maneira com a funcionalidade My Coffee Choice: escolha a intensidade, a quantidade e o nível de espuma de leite do seu café, exatamente ao seu gosto.

      40% mais silencioso com SilentBrew, o mesmo café delicioso

      40% mais silencioso com SilentBrew, o mesmo café delicioso

      A nossa tecnologia patenteada SilentBrew reduz os sons da máquina para que possa desfrutar mais da experiência de preparação de café aromático. Utilizando uma proteção sonora e uma moagem silenciosa, as nossas máquinas fazem 40% menos ruído do que os modelos anteriores e são fornecidas com uma certificação Quiet Mark. 

      Sabor enriquecido com o nosso moinho resistente em cerâmica

      Sabor enriquecido com o nosso moinho resistente em cerâmica

      Extraia todo o sabor do café com o moinho resistente em cerâmica. O moinho duradouro em cerâmica pode ser ajustado em 12 passos, desde moagem fina a grossa.

      Espuma cremosa com o LatteGo para vários tipos de leite

      Espuma cremosa com o LatteGo para vários tipos de leite

      Com o toque de um botão, o LatteGo prepara automaticamente uma espuma de leite suave e cremosa para os seus cafés com leite, graças à sua poderosa tecnologia ciclónica de espuma, mesmo com as suas bebidas à base de plantas alternativas ao leite favoritas.

      Especificações técnicas

      • Especificações gerais

        Fonte de café
        Grãos frescos
        Envolvimento do utilizador
        Toque de um botão
        Tipo de produto
        Máquina de café expresso totalmente automática
        Bebidas
        Café expresso, café, água quente, cappuccino
        Bebidas pré-programadas
        3
        Número de doses
        2
        Pressão
        15 bar
        Moinho incorporado
        Sim
        Regulações de moinho
        12
        Capacidade do compartimento para grãos de café
        275g
        Preparação de espuma de leite
        Sim
        Sistema de leite
        LatteGo
        Recipiente para o leite
        0,26 l
        Capacidade do depósito de água
        1,8 l
        Perfis
        Não
        Material principal
        Plástico
        Material secundário
        Metal
        Tecnologia
        LatteGo, preparação silenciosa
        Interface
        Ecrã tátil intuitivo
        Garantia
        2 anos
        Conetividade
        Não
        Peças laváveis na máquina da loiça
        Sim

      • Especificações técnicas

        Classificação de eficiência energética
        Classe A
        Potência
        1500 W
        Voltagem
        230 V
        Frequência
        50 Hz
        Número na embalagem
        1

      • Funcionalidade de segurança

        Temporizador de desativação automática
        Sim
        Certificação de segurança
        Sim

      • Peso e dimensões

        Comprimento do produto
        433 mm
        Largura do produto
        246 mm
        Altura do produto
        371 mm
        Peso do produto
        7,5 kg
        Comprimento da embalagem
        493 mm
        Largura da embalagem
        289 mm
        Altura da embalagem
        475 mm
        Peso da embalagem
        9,5 kg

      • Compatibilidade

        Acessórios incluídos 1
        Filtro AquaClean
        Acessórios incluídos 5
        Tampa de armazenamento do LatteGo
        Acessórios relacionados 1
        • Pastilhas para limpeza do circuito café
        • Colher de medição
        • Tira de teste para dureza da água
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        Lubrificante para bloco de preparação Philips

      • Durabilidade

        Manual do utilizador
        > 75% de papel reciclado
        Embalagem
        > 95% de materiais reciclados

      • País de Origem

        Produzido:
        Roménia

      • Eficiência energética

        Consumo de energia em modo de espera
        0,2 W
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Consumo de energia em modo de espera em rede
        nd
        Período antes de entrar automaticamente no modo de espera
        30 min.
        Norma de medição
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

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      Críticas

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      • Com base em testes de consumidores na Alemanha nos quais se comparou máquinas de café expresso totalmente automáticas de um só toque (café + leite) líderes de mercado global (2023).
      • *Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

      Descubra o

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